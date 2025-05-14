إعلام عبري: ترامب رفض طلب نتنياهو إبقاء العقوبات على سوريا

القدس: كشف إعلام عبري، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إبقاء العقوبات على سوريا.

وقالت القناة “12” العبرية الخاصة: “في إسرائيل، لا ينكرون أن نتنياهو طلب من ترامب الإبقاء على العقوبات على سوريا، وتم رفض الطلب”.

وأضافت: “ترامب التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية صباح الأربعاء، بعد أقل من يوم من إعلان ترامب عزمه رفع العقوبات عن سوريا في المستقبل القريب“.

هذه هي المرة الأولى منذ 25 عاما التي يلتقي فيها رئيس أمريكي برئيس سوري، إذ كانت آخر مرة حدث فيها هذا في عام 2000، عندما التقى كلينتون بحافظ الأسد

وتابعت: “هذه هي المرة الأولى منذ 25 عاما التي يلتقي فيها رئيس أمريكي برئيس سوري، إذ كانت آخر مرة حدث فيها هذا في عام 2000، عندما التقى الرئيس بيل كلينتون بالرئيس السابق حافظ الأسد على هامش قمة دبلوماسية في جنيف بسويسرا”.

وزادت: “يسجل الرئيس التركي أردوغان إنجازا دبلوماسيا دراماتيكيا، مع بصمة مهمة من جانب ترامب في مشاركته ونفوذه وأهميته في المنطقة”.

من جهتها، قالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، الأربعاء إنه في حين عارضت إسرائيل، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، احتضان الشرع، كشف ترامب الثلاثاء أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ساعدا في التوسط في الاجتماع بين الرئيسين الأمريكي والسوري وقرار رفع العقوبات عن دمشق.

وتابعت وسائل الإعلام الإسرائيلية باهتمام قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا ولقائه اليوم مع الشرع.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية: “التقى الرئيس ترامب مع الشرع في الرياض لمدة 33 دقيقة في أول لقاء بين زعيمي البلدين منذ 25 عاما”.

كذلك وصفت القناة “13” العبرية الخاصة لقاء ترامب والشرع بـ”التاريخي”.

(الأناضول)