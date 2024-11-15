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إعلام عبري: ترامب يدعم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في لبنان

15 - نوفمبر - 2024

إخلاء جثة ضابط دفاع مدني من موقع غارة إسرائيلية استهدفت منشأة للدفاع المدني في دورس في البقاع اللبناني، 15 نوفمبر 2024. ا ف ب 

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القدس: أبلغ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، وفق إعلام عبري.
وقالت هيئة البث العبرية، الجمعة، إن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر، التقى، الأحد الماضي، ترامب وكبار المسؤولين في إدارته، وناقش معهم مجموعة واسعة من القضايا.
وأضافت: “من جانبه أعطى ترامب الضوء الأخضر رسمياً لمواصلة محاولة التوصل إلى تسوية حول لبنان”.
ونقلت عن مصدر إسرائيلي مطلع على المحادثة أن ترامب قال لدريمر: “أريدك أن تتوصل إلى اتفاق بشأن لبنان.. ليس لدي أي اعتراضات على المخطط الحالي”.
وتقوم الإدارة الأمريكية الحالية بوساطة بين إسرائيل ولبنان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن واشنطن قدمت مقترحاً يقضي بانسحاب “حزب الله” إلى شمال نهر الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب ومنعه الحزب من إعادة إقامة مواقع بالمنطقة، ومنع نقل السلاح عبر سوريا إلى الحزب.
لكن إسرائيل تريد الاحتفاظ بحق مهاجمة “حزب الله” في لبنان حتى بعد الاتفاق، وهو ما يرفضه لبنان بشدة.
فيما يشدد الحزب على أن تفاوضاً غير مباشر مع إسرائيل يجب أن يكون مبنياً على أمرين، هما وقف العدوان، وحماية السيادة اللبنانية بشكل كامل غير منقوص.
وأشارت هيئة البث إلى أن اجتماع ترامب ودريمر “عُقد حتى قبل اجتماع الأخير مع كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، هذا الأسبوع”.
وأضافت: “قبل اجتماعاته في الولايات المتحدة، زار وزير الشؤون الإستراتيجية (دريمر) روسيا”.
وادعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في الأيام الماضية، أنه “تم إحراز تقدم في المفاوضات لوقف إطلاق النار في لبنان”.
فيما شدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في كلام مناقض لتصريح ساعر، على أنه لن يسمح بتسوية مع لبنان لا تتضمن نزع سلاح “حزب الله” وانسحابه إلى ما وراء نهر الليطاني.
ويتسلم ترامب مهامه رسمياً رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، وحتى ذلك الحين تبقى المسؤولية مع الإدارة الحالية برئاسة الرئيس جو بايدن.

(الأناضول)

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