إعلام عبري: تصريح لترامب عن المساعدات العسكرية يزعج إسرائيل

تل أبيب:: قالت القناة “12” العبرية، الخميس، إن تصريحا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المساعدات العسكرية أثار انزعاجا واسعا في إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بخطة الرسوم الجمركية الجديدة وتأثيرها المحتمل على العلاقات الدفاعية بين الجانبين.

وأعلن ترامب، الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على معظم الدول، بما فيها إسرائيل، رغم محاولة الأخيرة استرضاءه بإلغاء رسومها على البضائع الأمريكية.

وذكرت القناة “12”، في تقرير، إن إسرائيل تخشى أن تؤدي خطة الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تدهور في العلاقات الاقتصادية الدفاعية، لا سيما بعد تصريح ترامب بالرغبة في تقليص الدعم العسكري للدول الحليفة.

وأضافت أن ترامب قال خلال إعلان الخطة: “أمريكا لا تريد أن تدفع بعد الآن ثمن أمن دول أخرى”، وهو “ما أزعج القيادة السياسية في إسرائيل”.

ولفتت القناة إلى أن مصادر لم تسمها، اطلعت على وثيقة مرفقة للخطة الأمريكية زادت القلق في تل أبيب.

فقد جاء في الوثيقة أن “إسرائيل استفادت من فتح السوق الأمريكي أمام منتجاتها، لكنها لم تفتح سوق وزارة الدفاع الإسرائيلية للموردين الأمريكيين”.

وأعربت جهات أمنية واقتصادية في إسرائيل للقناة ذاتها، عن قلق متزايد من خطة الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب، والتي وصفها بأنها “عودة إلى العصر الذهبي لأمريكا”، معتبرًا أن الولايات المتحدة تعرّضت للاستغلال الاقتصادي من شركائها.

ويخشى مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن تكون الصناعات الدفاعية أول المتضررين من أي تعديل في شروط الدعم الأمريكي، رغم احتمالية استثنائها من الإجراءات الجمركية في الوقت الحالي، بحسب ما ذكر تقرير القناة.

ونقلت القناة عن مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية لم تسمهم، قولهم: “لقد دخلنا حقبة جديدة لا مجال فيها للهدايا المجانية، ويجب أن نستعد لها سياسيًا واقتصاديًا”.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مزود أسلحة لإسرائيل.

وقد أظهر تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 22 مليار دولار منذ بدئها الإبادة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى أغسطس/ آب 2024.

وسيتم فرض رسوم جمركية أمريكية على إسرائيل بنسبة 17 في المئة، وفق القناة العبرية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

(الأناضول)