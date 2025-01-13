إعلام عبري: تعليمات بالاستعداد لاستقبال المحتجزين بغزة ضمن صفقة تبادل

تل أبيب: ادعت هيئة البث العبرية الرسمية، الاثنين، أن وزارات إسرائيلية تلقت تعليمات بالاستعداد لاستقبال المحتجزين بغزة، المتوقع إطلاق سراحهم ضمن صفقة محتملة مع حركة حماس.

وقالت الهيئة: “تلقت الوزارات المعنية (لم تسمها) طلبا بشأن الاستعدادات لاستقبال المختطفين (المحتجزين) المتوقع إطلاق سراحهم ضمن الصفقة (المحتملة مع حماس)”.

وأضافت: “في حال تمت الموافقة على الصفقة، فمن المنتظر أن يصل المختطفون إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، وفقا للاتفاق الذي سيتم توقيعه”.

كما ادعت أن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي اجتمعوا مع المسؤولين المعنيين في وزارة الصحة، من أجل إعداد المستشفيات لإمكانية استيعاب المحتجزين.

وحتى الساعة 16:00 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من حركة حماس التي سبق وأن وافقت على مقترحات عرقلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من خلال وضعه شروطا جديدة في كل مرة.

وفي وقت سابق الاثنين، ادعى موقع “واللا” الإخباري العبري، أن إسرائيل في طريقها لإبرام صفقة محتملة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، بينما تتواصل جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر الاثنين، خلال لقاء جمعه بالقدس مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموس: “أبلغت الوزير (الدنماركي) بأن هناك تقدما في المفاوضات لإطلاق سراح المختطفين”.

وتزايدت في إسرائيل، الاثنين، ادعاءات عن قرب إبرام الاتفاق، حيث نقلت القناة “12”العبرية (خاصة) عن مصادر إسرائيلية لم تسمها إنه “تم الاتفاق على تفاصيل الصفقة لإطلاق الرهائن، والآن ننتظر الرد النهائي من حماس”.

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، بينما تقدر وجود 99 أسيرا إسرائيليا بغزة، في حين أعلنت حماس مقتل العشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، كثف الوسطاء جهودهم لعقد لقاءات غير مباشرة بين “حماس” وإسرائيل، ما أدى إلى “تحقيق تقدم كبير في المفاوضات”، حيث أصبحت تفاصيل الصفقة شبه مكتملة بنسبة 90 بالمئة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)