إعلام عبري: تقدم بمفاوضات الهدنة بين إسرائيل و”حماس” في فرنسا

القدس: قال هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الأحد، إنّ القمة التي عقدت اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، انتهت، وهناك تقدم في المحادثات بشأن مفاوضات تبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة “حماس”.

ونقلت الهيئة عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تسمه، قوله إنّ “قمة باريس بين إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر حول مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس انتهت، وإن هناك تقدما في المحادثات”.

وأشار المصدر إلى أنّ “القمة تناولت خطة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على مراحل، في حين ما زال هناك فجوات في المطالب بين طرفي الصراع (إسرائيل وحماس)”.

وبحسب المصدر السياسي، فقد “ناقشت الأطراف في المحادثات وقف إطلاق النار لمدة شهرين تقريبا، مقابل إطلاق سراح نحو 100 أسير إسرائيلي، بحيث تعطى الأولوية للأطفال والنساء والمرضى أولا، فيما تطلق إسرائيل سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين”.

وقد مثل إسرائيل في قمة باريس رئيسا جهازي الموساد “دافيد برنيع” والشاباك “رونان بار”، بحسب الهيئة الرسمية.

وأكدت “حماس” مرارا أنه لا حديث عن صفقة تبادل أسرى قبل وقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي توغل إليها.

(الأناضول)