إعلام عبري: خلافات حادة بين سموتريتش وزامير بشأن مواصلة حرب غزة

نشب خلاف حاد بين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ورئيس الأركان إيال زامير، بشأن استمرار الحرب على قطاع غزة، خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر “الكابينيت”.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الأربعاء، أن اجتماع “الكابينيت” الذي عقد الثلاثاء، “شهد مواجهات حادة بين سموتريتش وزامير، حينما حذر الأخير من أن احتلال قطاع غزة بشكل كامل سيستغرق سنوات، واستمرار الغارات المركزة، وهو ما أثار غضب وزير المالية”.

ورد عليه سموتريتش بـ”إننا نفتقد (رئيس الأركان السابق هرتسي) هاليفي مهاجما إياه بلهجة حادة”، في إشارة واضحة إلى التوترات المستمرة بين سموتريتش وقادة الجيش، وفق الصحيفة.

ولفتت إلى أن سموتريتش “سبق له مهاجمة هاليفي، ويبدو الآن أنه يستخدم الأسلوب نفسه ضد زامير، على خلفية خيبة أمله من خطط عمل الجيش في غزة”.

وأشارت إلى أن سموتريتش “يحتج دوما على الأصوات الداعية للاكتفاء بالغارات في قطاع غزة ويطالب بمواصلة الحرب على القطاع”.

ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن وزير المالية قوله: “أليس لدينا ما نفعله في غزة؟ على العكس. غزة جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل”، بحسب زعمه.

والثلاثاء، قال سموتريتش إن إسرائيل “أقرب من أي وقت مضى” لإعادة احتلال قطاع غزة والاستيطان فيه.

ومساء الاثنين، كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرض على “الكابينيت” خطة لاحتلال أجزاء من قطاع غزة، بزعم محاولة إبقاء سموتريتش بالحكومة بعد تلويحه بالاستقالة إثر مزاعم تل أبيب عن “سماحها” بإدخال مساعدات للقطاع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي بارز، لم تسمه، قوله إن تل أبيب “ستمنح حماس مهلة لعدة أيام للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، أو تنفيذ الخطة التي تقضي بضم أجزاء من القطاع على مراحل حتى تستسلم الحركة الفلسطينية”.

وادعى المسؤول أن الخطة “حظيت بموافقة من الإدارة الأمريكية”.

يأتي طرح احتلال أجزاء من غزة، عقب تصريحات مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن “قرار التخلي الإسرائيلي عن غزة قبل عشرين عاما كان قرارا غير حكيم”، في إشارة إلى انسحاب رئيس الوزراء السابق أرييل شارون أحادي الجانب من غزة عام 2005.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية وقيادات عسكرية سابقة، نتنياهو بإفشال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة لأسباب سياسية.

(الأناضول)