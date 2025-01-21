إعلام عبري: رئيسا الموساد والشاباك يبحثان في القاهرة تطبيق اتفاق غزة

القدس: قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، الثلاثاء، إن رئيسي “الموساد” دافيد برنياع وجهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، زارا العاصمة المصرية القاهرة أمس الاثنين، لبحث تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث العبرية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، لم تسمهم، قولهم إن بارنياع وبار التقيا الليلة الماضية رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن محمود رشاد بالقاهرة.

وأضاف المسؤولون أن اللقاء “ناقش الترتيبات الأمنية على محور فيلادلفيا (على الحدود بين قطاع غزة ومصر) وآلية إدارة وقف إطلاق النار والانتهاكات”.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على أن تخفض إسرائيل قواتها تدريجيا بمحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر خلال المرحلة الأولى منه.

وأشار المسؤولون إلى أن اللقاء بحث أيضا قضية الأسرى الفلسطينيين من أصحاب الأحكام المؤبدة الذين سيتم إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق، وإبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية.

وبموجب الاتفاق فإن عشرات الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد سيتم إبعادهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية دون تحديد البلدان التي سينتقلون إليها.

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن اللقاء “بحث قضية المبعدين الذين من المفترض أن يتوجهوا أولاً إلى مصر ومن ثم إلى دول الإبعاد”.

ومن المقرر أن تتم السبت الدفعة الثانية من عملية تبادل الأسرى ويلي ذلك السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن هذه الزيارة.

(الأناضول)