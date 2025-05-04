إعلام عبري: رئيس أركان إسرائيل حذر نتنياهو من فقدان الأسرى

القدس: حذر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعددًا من وزراء حكومته من أن توسيع العملية العسكرية البرية في قطاع غزة قد يؤدي إلى فقدان الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الأحد، أن زامير قال لنتنياهو ووزراء آخرين إن “هناك إشكالية في الجمع بين هدفين رئيسيين للحرب وهما القضاء على حماس واستعادة الأسرى، لأن كليهما قد يتعارضان في لحظة اتخاذ القرارات الميدانية”.

وأضاف زامير: “عليكم أن تأخذوا بالحسبان، في حال تنفيذ مناورة برية واسعة، قد نفقد الأسرى”.

وأشارت الصحيفة إلى وجود خلافات واضحة بين القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية بشأن ترتيب أولويات الحرب وأهدافها.

وفي تعقيب على هذه التصريحات، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة: ” لا يمكن الحديث عن نصر إسرائيلي دون إعادة جميع الأسرى، وفقدانهم يعني خسارة قومية”.

وأضافت العائلات: “الأمن القومي والاجتماعي مرهون بتحرير كل الأسرى”.

(الأناضول)