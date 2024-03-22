إعلام عبري: رئيس الموساد يغادر إلى قطر وتقدم بمفاوضات الأسرى- (تدوينة)

القدس المحتلة: أفاد إعلام عبري بأن رئيس جهاز “الموساد” دافيد برنياع سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء الجمعة، وتحدث عن إحراز تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية (خاصة)، عبر موقعها الإلكتروني، إن “برنياع سيغادر إلى الدوحة مساء اليوم”.

وتحدثت عن “إحراز تقدم في المفاوضات” بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، دون تقديم أية تفاصيل إضافية.

وأمس الخميس، أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأخير وافق على إرسال بعثة من بلاده برئاسة برنياع إلى قطر الجمعة، لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

وأوضح البيان أن البعثة تغادر لعقد لقاء مع كل من رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصري عباس كامل.

وأضاف أن اللقاء يأتي في إطار المفاوضات التي تجرى في الدوحة، بغية دفع الجهود لاسترجاع المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

Prime Minister Netanyahu approved the departure of an Israeli delegation, led by Mossad Director Barnea, tomorrow for Qatar to meet with CIA Director Burns, Qatari PM Mohammed bin Abd Al Thani and Egyptian Intelligence Minister Kamel, to advance the release of the hostages. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 21, 2024

يأتي ذلك بعد ساعات من دعوة زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إلى إبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى مع حماس “حتى لو سيئة”.

والثلاثاء، عاد برنياع إلى إسرائيل قادما من الدوحة، بعد زيارة استغرقت ساعات عقد خلالها محادثات مع الوسطاء المصريين والقطريين بشأن التوصل إلى صفقة مع حماس، فيما ظل الفريق الفني الإسرائيلي في قطر.

والأربعاء، أعلن القيادي في حماس أسامة حمدان، أن الحركة استجابت لمطالب الوسطاء القطريين والمصريين وأبدت مرونة، لكنها تلقت ردا إسرائيليا سلبيا على مقترحها لاتفاق مأمول، متهما تل أبيب بالتراجع عن موافقات سبق أن أبلغت بها الوسطاء.

وأوضح حمدان، خلال مؤتمر صحافي، أن الحركة “قدمت تصورا شاملا وفق المبادئ والأسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق، تحقق أولويات شعبنا والمقاومة في وقف العدوان وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتكثيف إدخال الإغاثة والمساعدات”.

وتتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، في ظل حرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9100 فلسطيني بحسب مصادر رسمية فلسطينية، فيما يلف الغموض أعداد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة نظرا لرفض حماس الكشف عن الرقم “دون ثمن باهظ”.

وبينما يتحدث إعلام عبري عن 240 و253 أسيرا إسرائيليا، بينهم 3 تم تحريرهم و105 أفرجت عنهم حماس خلال صفقة تبادل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتحدث الحركة الفلسطينية عن مقتل 70 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)