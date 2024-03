إعلام عبري: رئيس الموساد يغادر إلى قطر وتقدم بمفاوضات الأسرى- (تدوينة)

القدس المحتلة: أفاد إعلام عبري بأن رئيس جهاز “الموساد” دافيد برنياع سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء الجمعة، وتحدث عن إحراز تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية (خاصة)، عبر موقعها الإلكتروني، إن “برنياع سيغادر إلى الدوحة مساء اليوم”.

وتحدثت عن “إحراز تقدم في المفاوضات” بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، دون تقديم أية تفاصيل إضافية.

وأمس الخميس، أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأخير وافق على إرسال بعثة من بلاده برئاسة برنياع إلى قطر الجمعة، لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

وأوضح البيان أن البعثة تغادر لعقد لقاء مع كل من رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصري عباس كامل.

وأضاف أن اللقاء يأتي في إطار المفاوضات التي تجرى في الدوحة، بغية دفع الجهود لاسترجاع المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

Prime Minister Netanyahu approved the departure of an Israeli delegation, led by Mossad Director Barnea, tomorrow for Qatar to meet with CIA Director Burns, Qatari PM Mohammed bin Abd Al Thani and Egyptian Intelligence Minister Kamel, to advance the release of the hostages.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 21, 2024