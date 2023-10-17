إعلام عبري رسمي: زيارة بايدن لإسرائيل ستستغرق 5 ساعات

القدس: ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، غدا الأربعاء، تستغرق نحو 5 ساعات يغادر بعدها إلى الأردن.

وقالت الإذاعة، الثلاثاء، إن بايدن “سيصل الى إسرائيل الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القدس (7:00 ت.غ) ويغادرها في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت القدس (12:00 ت.غ)”.

وأكدت القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية (خاصة) أيضا أن الزيارة “ستستغرق 5 ساعات”.

وقالت: “من المتوقع أن يهبط الرئيس الأمريكي في مطار بن غوريون في الساعة 10:00 ويعقد اجتماعات في تل أبيب حتى الساعة 15:00” (بتوقيت القدس).

ووصفت الزيارة بأنها “سريعة”.

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن مع نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي كان دعاه للقيام بهذه الزيارة تضامنا مع إسرائيل.

ولم ينشر البيت الأبيض أو الحكومة الإسرائيلية برنامج زيارة بايدن إلى البلاد التي تعيش حالة حرب.

ويغادر بايدن لاحقا إلى الأردن للقاء قادة الأردن وفلسطين ومصر.

(الأناضول)