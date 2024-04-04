سياسة | دولي

إعلام عبري: رصد صواريخ قادمة من لبنان ودوي صافرات الإنذار 

4 - أبريل - 2024

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تل أبيب: أعلن الإعلام العبري، الخميس، استهداف صواريخ من لبنان شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “دوت صافرات الإنذار في الجليل الغربي بعد تحديد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان دون وقوع إصابات”.
وأضافت: “الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع في جنوب لبنان” دون مزيد من التفاصيل.
و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لعدوان إسرائيلي مدمر، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا.

(وكالات)

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