إعلام عبري: رصد صواريخ قادمة من لبنان ودوي صافرات الإنذار 

تل أبيب: أعلن الإعلام العبري، الخميس، استهداف صواريخ من لبنان شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “دوت صافرات الإنذار في الجليل الغربي بعد تحديد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان دون وقوع إصابات”.

وأضافت: “الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع في جنوب لبنان” دون مزيد من التفاصيل.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لعدوان إسرائيلي مدمر، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا.

(وكالات)