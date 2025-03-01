إعلام عبري: زيارة مرتقبة لويتكوف إلى إسرائيل نهاية الأسبوع المقبل

القدس: قالت هيئة البث العبرية، السبت، إنّه من المتوقع أن يزور المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إسرائيل بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وذكرت الهيئة العبرية (رسمية) أن زيارة ويتكوف المتوقعة بحلول نهاية الأسبوع المقبل، ستكون بعد خطاب “حالة الاتحاد” الذي سيلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء المقبل.

والثلاثاء، أفاد إعلام عبري، بأن ويتكوف، أرجأ زيارته إلى المنطقة وإسرائيل، التي كانت مقررة الأربعاء (الماضي).

من جانبها، أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع لم تسمه، إن تأجيل زيارة ويتكوف إلى إسرائيل جاء على خلفية أزمة تعليق إسرائيل إطلاق سراح نحو 620 أسير فلسطيني.

وعرقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت الماضي، إطلاق سراح نحو 620 أسيرا فلسطينيا كان مقررا الإفراج عنهم في الدفعة السابعة، رغم وفاء حماس بالتزاماتها.

والخميس، اكتملت صفقة تبادل الأسرى المضمنة في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل، مع الإفراج عن 642 أسيرا ومعتقلا فلسطينيا فجر ونهار الخميس، ضمن الدفعة السابعة والأخيرة من الصفقة.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي تتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.

وبينما يواصل نتنياهو المماطلة في بدء مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تنطلق في 3 فبراير/ شباط الماضي، جرى خلال المرحلة الأولى الإفراج عن 33 أسيرا من بينهم 8 جثث، مقابل 1755 أسيرا فلسطينيا.

(الأناضول)