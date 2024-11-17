إعلام عبري: سقوط طائرة مسيرة جنوبي تل أبيب- (فيديو)

القدس: سقطت طائرة مسيرة، الأحد، في مدينة يفنه جنوبي تل أبيب، عقب تفعيل الإنذارات لأول مرة في المدينة منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي تعد أبعد نقطة مستهدفة داخل إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن “طائرة مسيرة سقطت في منطقة مفتوحة في يفنه وشوهد الدخان يتصاعد من المكان”.

فيما أشارت صحيفة “معاريف” العبرية إلى أن الطائرة المسيرة “أُطلقت من جهة الشرق”، في إشارة إلى العراق.

#عاجل | أنباء أولية عن سقوط طائرة مسيرة في “يفني” قرب أسدود جنوب فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/XIcWzRLQdJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 17, 2024

وقال موقع “سروغيم” العبري: “سُمعت صافرات الإنذار في الدقائق الأخيرة في مدن يفنه ونيس تسيونا، نتيجة تسلل طائرة مسيرة”.

وأضاف: “لأول مرة منذ بداية الحرب، تم قبل قليل تفعيل حالة التأهب في يفنه ونيس تسوينا، وهذه هي أبعد نقطة تم فيها إطلاق الإنذارات بسبب تسلل طائرة مسيرة”.

بعد إطلاق صفارات الإنذار بسبب الخوف من الأجسام الطائرة المجهولة – تصاعد الدخان في منطقة يفنه قيادة الجبهة الداخلية: “انتهى الحادث pic.twitter.com/wJiR0ByKdu — كانہ הוא היה (@88_kann) November 17, 2024

(الأناضول)