إعلام عبري: سقوط 3 صواريخ من لبنان في الجليل شمال إسرائيل

القدس المحتلة: رصدت إسرائيل سقوط 3 صواريخ من لبنان، الثلاثاء، على منطقة الجليل شمالا، دون وقوع إصابات، وفق إعلام عبري.

يأتي ذلك وسط تصاعد مؤشرات من الجانب الإسرائيلي على شنّ حرب موسعة ضد لبنان، رغم تحذيرات دولية وأبرزها أمريكية من خطورة ذلك.

وقالت القناة الـ”12″ الإسرائيلية الخاصة إن صفارات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية.

وأضافت: “تم رصد سقوط 3 صواريخ أطلقت من لبنان بمناطق مفتوحة في الجليل دون وقوع إصابات”.

ولم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق بالخصوص حتى الساعة 08:45 (ت.غ).

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن “حزب الله” تنفيذه 3 هجمات ضد أهداف عسكرية في منطقة الجليل الأعلى، شملت مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة المنارة بأسلحة “مناسبة” لم يحددها.

إضافة إلى قصف بصاروخ موجه على هدف، لم يحدده، لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع “العباد” العسكري، واستهداف مجموعة جنود إسرائيليين في الموقع ذاته بأسلحة “مناسبة” لم يحددها أيضا.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بعدد من قذائف المدفعية أطراف بلدتي علما الشعب ويارين جنوب البلاد، دون توضيح حصيلة القصف.

وتشهد الآونة الأخيرة تصعيدا ملحوظا في القصف المتبادل على طرفي الحدود الإسرائيلية اللبنانية، تزامنا مع تهديدات إسرائيل بشن حرب برية على لبنان رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من تفجر المنطقة وخروجها عن السيطرة حال تنفيذ ذلك.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما أسفر عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)