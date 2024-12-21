إعلام عبري: سلوفينيا تطلب رسميًا استبعاد إسرائيل من “يوروفيجن 2025”

القدس: قدمت سلوفينيا طلبًا رسميًا لاستبعاد إسرائيل من المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن 2025″، بسبب عدوانها المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من عام و3 شهور، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وقالت هيئة البث عبر منصة “إكس” إنّ سلوفينيا قدمت طلبًا رسميًا للقائمين على مسابقة “يوروفيجن 2025” لاستبعاد إسرائيل بسبب عدوانها المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشارت الهيئة العبرية إلى أنّ سلوفينيا ستدرس انسحابها من المسابقة كخطوة احتجاجية إذا لم يتم الاستجابة لمطلبها باستبعاد تل أبيب من قبل الجهة المنظمة للمسابقة وهي اتحاد الإذاعات الأوروبية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون، إن إسرائيل تحاول بشكل واعٍ وعلني تدمير مؤسسات الأمم المتحدة.

وذكرت فاجون، في تصريحات للإذاعة والتلفزيون السلوفيني، أنها كانت من أوائل الذين طالبوا بحظر الأسلحة على إسرائيل.

وأشارت إلى أن بلادها تدرس الإمكانيات القانونية لمنع استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.

ووصفت فاجون، قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من عام، بأنه “أحلك” مكان وقعت فيه خسائر في الأرواح بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن قرابة 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(وكالات)