إعلام عبري: شركة “كوسكو” الصينية توقف الشحن إلى إسرائيل

القدس: ذكر موقع “غلوبز” الإخباري المالي الإسرائيلي اليوم الأحد، أن شركة الشحن الصينية “كوسكو” علقت عمليات الشحن إلى إسرائيل.
وجاء التقرير، الذي لم يتضمن تفاصيل عن أسباب القرار، في وقت تعطلت فيه الممرات الملاحية في البحر الأحمر بسبب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية.
وامتنعت مكاتب كوسكو في إسرائيل عن التعليق. وقال مسؤولو موانئ في إسرائيل إنهم يتحققون من التقرير.
(رويترز)
التنين الأصفر الصيني يا عيني لايريد الخسارة في التجارة مع عصابة الشرذمة الصهيونية التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد غادر سارق لأرض فلسطين يا أبو العينين 🇵🇸✌️🐒
هذا كله تم بتضحيات أحرار فلسطين الميامين المباركين الشهداء والصديقين من أنصار الله والحوثيين، بارك الله فيهم وجزاهم عن الفلسطينيين خير جزاء 🇵🇸✌️🔥🐒
الصين لا يهمها نصرة المظلوم و الوقوف مع الحق .كل ما يهمها اقتتال الدول فيما بينها ،خصوصا المنتجة أو صاحبة المواد الأولية و مصادر الطاقة، حتى يسهل اكتساح العالم.
الصين تستقبل حكام العرب و المسلمين بالأحضان و الورود و تحدثهم عن العلاقة التاريخية معهم و تذكرهم بابن بطوطة و تجارة عمان البحرية و طريق الحرير، و عند الشدة لا نسمع لهم صوتا و لا نرى منهم سندا. لكن تعدد الأقطاب و القوى خير من استأثار قوة واحدة جبارة لا تعرف إلا لغة الغاب