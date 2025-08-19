إعلام عبري: عقد لقاء في باريس الليلة بين ديرمر وباراك والشيباني

تل أبيب: قالت “القناة 12” العبرية الخاصة، الثلاثاء، إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر برفقة المبعوث الأمريكي توم باراك سيلتقيان في باريس، مساء الثلاثاء، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

ونقلت القناة عن مصدرين قالت إنهما “مطلّعان”، دون الكشف عن هويتهما، أن “ديرمر وباراك سيلتقيان الشيباني في باريس الليلة، لبحث الترتيبات الأمنية على الحدود بين البلدين”، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وحتى اللحظة، لم تؤكد أو تنفِ إسرائيل أو سوريا رسميا صحة عقد هذا اللقاء.

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، قال باراك في تدوينة عبر منصة شركة “إكس”، إن “وزراء إسرائيليين وسوريين بارزين (لم يحددهم) اتفقوا على الحوار في إطار جهود خفض التصعيد، وذلك خلال اجتماع جمعهم في العاصمة الفرنسية باريس”.

وعقب ذلك بيوم، نقلت “القناة 13″ الإسرائيلية الخاصة، عن مسؤول إسرائيلي وصفته بـ”الكبير” دون تسميته، أن ديرمر التقى في باريس الشيباني بحضور باراك، واصفا اللقاء في حينه بأنه كان “مهما للغاية”.

وأفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي في حينه بأن اللقاء “توسطت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”، ويعد “أرفع لقاء رسمي بين إسرائيل وسوريا منذ أكثر من 25 عاما”.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين (لم يسمهم)، إن الهدف من الاجتماع كان “التوصل إلى تفاهمات أمنية بشأن جنوب سوريا، بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا”.

