إعلام عبري: غارات إسرائيلية على 14 موقعا في لبنان

القدس: شن الجيش الإسرائيلي، الأحد، غارات جوية على 14 موقعا بالأراضي اللبنانية، ضمن خروقاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وعبر منصة إكس، قالت القناة “12” العبرية (خاصة): “سلاح الجو نفذ سلسلة غارات استهدفت 14 موقعا في لبنان”.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه هاجم مباني في جنوب لبنان بدعوى أنها “عسكرية”.

والأحد، أصيبت فتاة سورية جراء غارات إسرائيلية بين بلدتي القليلة والسماعية قرب مدينة صور جنوب لبنان، كما أغار الطيران الإسرائيلي على منطقة بريصا في جرود الهرمل شرقي البلاد، دون تسجيل إصابات، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

ومنذ صباح الأحد، شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت محيط 6 بلدات بجنوب لبنان، في إطار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار مع “حزب الله”، حسب الوكالة.

ويزعم الجيش الإسرائيلي أن الأهداف التي يقصفها في لبنان يستخدمها “حزب الله” لأنشطة عسكرية.

وارتكب الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 1013 خرقا للاتفاق حتى صباح الأحد، ما خلّف 79 شهيدا و276 جريحا على الأقل، استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

والأحد شارك آلاف الأشخاص ببيروت في تشييع جثماني الأمينين العامين السابقين لـ”حزب الله” حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، اللذين اغتالتهما إسرائيل في 27 سبتمبر/ أيلول و3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، على التوالي.

(الأناضول)