إعلام عبري: قصف “حزب الله” قطع الكهرباء عن مواقع للجيش الإسرائيلي 

القدس: كشفت قناة عبرية، الأربعاء، أن قصف “حزب الله” قطع خطوط الكهرباء عن مواقع للجيش الإسرائيلي قرب حدود لبنان.

وقالت القناة “12”: “خلال الحرب، تعرضت خطوط الجهد العالي التي تزود مواقع الجيش على الحدود، بالكهرباء لأضرار بالغة نتيجة إطلاق النار من لبنان”.

وتابعت: “قام عشرات من موظفي شركة الكهرباء، بالتعاون مع الجيش، بالعمل خلال الليل في الشمال (قرب حدود لبنان) في عملية واسعة النطاق ومعقدة لإعادة ربط مواقع الجيش الإسرائيلي بشبكة الكهرباء”.

ولم تحدد القناة تاريخ قطع خطوط الكهرباء ولا ما إذا كان قد تم بالفعل إعادة ربط مواقع الجيش بها، كما لم تصدر إفادة من الجيش حتى الساعة.

من جهة ثانية، أفادت القناة بأن طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان، فجر الأربعاء، سقطت في مدينة نهاريا (شمال إسرائيل) وأصابت مصنعا لتصنيع “مكونات طيران” دون أن تفصح عن اسمه.

وأضافت أن المسيّرة “تسببت بأضرار طفيفة في هيكل المنشأة الصناعية”، ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار.

