إعلام عبري: كندا تجلي عائلات دبلوماسييها بإسرائيل إلى الأردن

تل أبيب: قال إعلام عبري، مساء الثلاثاء، إن كندا قررت إجلاء عائلات دبلوماسييها من إسرائيل إلى الأردن على خلفية توقعات بهجوم وشيك من إيران و”حزب الله” على إسرائيل.

يأتي ذلك فيما لم يصدر من كندا إعلان رسمي بالخصوص حتى الساعة 21:00 ت.غ.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة بأن “السفارة الكندية بتل أبيب أبلغت الخارجية الإسرائيلية أن عائلات الدبلوماسيين الكنديين ستغادر إسرائيل ظهر غد (الأربعاء) متوجهة إلى الأردن، بسبب تدهور الوضع الأمني والاستعدادات لهجوم من إيران وحزب الله”.

والسبت، رفعت وزارة الشؤون العالمية الكندية مستوى تحذيرها بشأن السفر إلى إسرائيل إلى أعلى مستوى من المخاطر، داعية الكنديين إلى تجنب السفر إلى هناك، بسبب “الوضع الأمني غير المتوقع والصراعات الإقليمية المستمرة”.

ونص التحذير على أن الوضع الأمني في إسرائيل “يمكن أن يتدهور أكثر دون سابق إنذار”.

وتتزايد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة بالشرق الأوسط بعد اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري البارز بـ”حزب الله” فؤاد شكر عبر غارة جوية على بيروت، الثلاثاء الماضي، واغتيال رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء الماضي بهجوم نُسب لتل أبيب رغم عدم تبنيها له.

وتعهدت كل من إيران وحزب الله برد قوي وفعال على اغتيال شكر وهنية، فيما تتواصل الاتصالات والتحركات الإقليمية للتهدئة ومنع تفاقم الوضع بالمنطقة.

وعلى خلفية الوضع المتوتر بالمنطقة، تواترت التحذيرات من دول عدة لمواطنيها من السفر لإسرائيل، فيما أوقفت كثير من خطوط الطيران العالمية رحلاتها إلى هناك.

(الأناضول)