سياسة | دولي

إعلام عبري: لقاء “متوتر” بين نتنياهو ومبعوث ترامب دفع بمفاوضات الهدنة

13 - يناير - 2025

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو

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تل أبيب: قال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري العبري، الإثنين، إن التقدم بمفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس جاء بعد “اجتماع متوتر” السبت بين مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقل الموقع العبري عن مسؤولين مطلعين على الملف لم يسمّهما قولهما، إن “مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط عقد اجتماعا متوترا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، السبت، حيث ضغط الأول بقوة على نتنياهو لقبول التنازلات اللازمة لتأمين صفقة الرهائن بحلول 20 يناير (كانون الثاني الجاري/ موعد استلام ترامب للحكم رسميا)”.

وأضاف المسؤولان أن ذلك ساهم في تحقيق تقدم بمفاوضات تبادل الأسرى مع حماس.

(الأناضول)

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