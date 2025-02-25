إعلام عبري: محكمة إسرائيلية تهدد بإصدار أوامر قضائية ضد نتنياهو

القدس: ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، الثلاثاء، أن محكمة إسرائيلية حذرت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من إصدار “أوامر قضائية” ضده إذا لم يقدم سجلاته الطبية، كما هو مطلوب في دعوى “تشهير” جارية رفعها ضد صحافيين اثنين ومحام.

وقالت الصحيفة: “حذرت محكمة الصلح في (مدينة) ريشون لتسيون من أنها قد تصدر أوامر قضائية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذا لم يقدم سجلاته الطبية، كما هو مطلوب في دعوى تشهير جارية”.

ولم تحدد الصحيفة طبيعة هذه الأوامر القضائية.

وأشارت إلى أن نتنياهو “رفع دعوى تشهير ضد الصحافيين بن كاسبيت وأوري ميسغاف، إلى جانب المحامي غونين بن يتسحاق، بشأن ادعاءات أطلقوها حول صحته”.

وأضافت أن القاضي مناحيم مزراحي أكد في حكمه “أنه وفق دعوى التشهير، تقع مسؤولية إثبات القضية على عاتق المدعى عليهم وليس المدعي”.

وأكملت أن القاضي أشار أيضا إلى أن “نتنياهو قدم بالفعل وثيقة موقعة من قبل أطبائه تلخص حالته الصحية”.

واستدركت: “كإجراء احترازي، أمر مزراحي نتنياهو بتزويد المحكمة بنسخة مصدقة من سجلاته الطبية في مظروف مختوم لمراجعة القاضي فقط، وذكر أنه بعد المراجعة، يجوز للمحكمة تقديم اقتراحها بشأن تسوية محتملة”.

ولفتت الصحيفة إلى إعلان مزراحي أن “المحكمة ستتخذ إجراءات أخرى إذا لم يتم تقديم السجلات في غضون أسبوعين ونصف تقريبا”، نظرا لأن نتنياهو لم يمتثل بعد للحكم الذي صدر قبل حوالي أسبوع.

وفي السياق، نقلت “جيروزاليم بوست” عن بيانات لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن “نتنياهو بصحة جيدة”.

وخلال الأشهر الماضية، نشر مكتب نتنياهو بيانات عن عمليات جراحية خضع لها الأخير، لم يحدد طبيعتها.

ولكن بن كاسبيت، الصحافي في “معاريف”، وأوري مسغاف الصحافي في “هآرتس”، والمحامي بن يتسحاق شككوا في التقارير الصحية لنتنياهو، ما دفع الأخير إلى تقديم دعوى تشهير ضدهم في يونيو/ حزيران الماضي.

ونشر موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، آنذاك، أن أوريئيل نزري، محامي نتنياهو، زعم في فحوى الدعوى أن الصحافيين والمحامي نشروا “أكاذيب خبيثة وشريرة وخطيرة للغاية بحق نتنياهو، تشمل القول بأنه مصاب بسرطان البنكرياس، وأنه غير كفء في منصبه”.

وسبق لنتنياهو أن قدم دعاوى تشهير ضد صحافيين إسرائيليين، ولكن في قضايا أخرى.

(الأناضول)