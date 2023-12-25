إعلام عبري: مستشفى إسرائيلي استقبل 18 جنديا أصيبوا بغزة في يوم واحد- (تدوينة)

تل أبيب: أعلنت مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي، استقبال 18 جنديا أصيبوا أثناء القتال بقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، وفق إعلام عبري.

جاء ذلك وفق بيان للمستشفى الواقعة بمدينة بئر السبع (جنوب) مساء الاثنين، نقلته القناة السابعة الإسرائيلية.

وقالت “سوروكا”: “استقبلنا 18 جريحًا من القتال في غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة”، موضحة أن “حالة أحد الجنود الجرحى وُصفت بالخطيرة”.

وأشارت المستشفى إلى أن “هناك 49 جنديا مصابون يتلقون العلاج حاليا في أقسام مختلفة بالمستشفى، حالة 16 منهم خطيرة”.

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عااااااجل

نقل 49 جريح جنود وضباط الى مستشفى سوروكا 16 حالتهم خطرة pic.twitter.com/9sLERCwzSM — موشى يائير יאיר משה (@mosha3324) December 25, 2023

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مقتل اثنين من جنوده، وإصابة آخر بجروح خطيرة، في معارك بشمالي قطاع غزة.

وارتفعت بذلك إلى 489 حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب، وفق ذات البيان.

ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية توغل بري بشمالي قطاع غزة، امتدت لاحقا إلى مناطق الوسط والجنوب، وسط مقاومة شرسة من حركة “حماس” وبقية الفصائل الفلسطينية المسلحة.

و يشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الاثنين، 20 ألفا و674 شهيدا، و54 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)