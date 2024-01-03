إعلام عبري: مصر أبلغت تل أبيب بتجميد وساطتها مع حماس بعد اغتيال العاروري

“القدس العربي”: ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مصر أبلغت تل أبيب رسميا بتجميد دورها كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في إطار المساعي لإبرام صفقة تبادل جديد للأسرى، على ضوء اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت.
وكتبت على موقع “إكس”: “مصادر في القاهرة تكشف أن مصر أبلغت إسرائيل رسميا بتجميد دورها كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية الرامية إلى إبرام صفقة تبادل جديدة وذلك على ضوء تصفية صالح العاروري”.
وكانت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” أبلغت القاهرة، في وقت سابق، بتعليق المفاوضات مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار عقب اغتيال العاروري في هجوم إسرائيلي استهدفه في ضاحية بيروت الجنوبية.
وجرت عملية اغتيال العاروري واثنين من قادة كتائب “القسام” في انفجار مساء الثلاثاء، في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية، جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية مكتبا لحركة “حماس” هناك.
وتضطلع كل من مصر وقطر بدور الوساطة للتوصل إلى تبادل للأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإقامة هدنة إنسانية.
بل حماس هي التي أبلغت الجانب المصري بتجميد مفاوضات وقف إطلاق النار في انتظار إطلاق رصاصة الانتقام للشهيد المغدور صالح العاروري يا عارورة 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🐒🚀🚀🐒🚀🚀🐒
العاروري قائد كبير…
الرد بالمثل. اغتيال قائد صهيوني (كبير) و عدم إعلان المسؤولية عن العملية.
وأعدوا لهم ما إستطعتم.
هذا الكيان المجرم الدموي لا يعرف إلا لغة السلاح
أسأل الله العظيم رب العرش العضيم أن يكسر شوكت هذا الكيان و من دعمه و أيده.
… وقررت بناء عليه فتح معبر رفح !
حبذا لو قطعت العلاقات فورا، صحي يا مصر يا أم الدنيا أينك يا بلاد الفراعنة يا أم الحظارات فاسراءيل ليست سوى عصابة وشردمة من قطعان المحتلين أو بقايا الهولوكوست، فاستفيقي يا أم الدنيا، فبنو صهيون عاتوا فسادا فوق الأرض وتحت الأرض
تجميد الوساطة!! هذا أقصى ما يمكن أن يفعله بلحة لذر الرماد في العيون فقط !!
علي كل عربي حر شريف ان يصطف مع المقاومه ضد القتله وحسبنا الله