إعلام عبري: مفاوضات الهدنة في قطر بدأت رسميا

تل أبيب: قالت وسائل إعلام عبرية، مساء الإثنين، إن المفاوضات بشأن التوصل لصفقة لتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس انطلقت رسميا مع وصول الوفد الإسرائيلي إلى قطر.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، وصل الوفد الإسرائيلي بقيادة رئيس الموساد دافيد برنيع إلى قطر.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إنه مع وصول الوفد إلى الدوحة بدأت المفاوضات رسميا.

ولفتت إلى أن رئيس الموساد سيعود إلى إسرائيل، فجر الثلاثاء، فيما سيبقى في قطر لعدة أيام فريق عمل إسرائيلي رفيع المستوى يتكون من مسؤولين بالموساد والاستخبارات العسكرية (أمان) وجهاز الأمن العام (شاباك).

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي لم تمسه قوله: “لقد بدأت المفاوضات وستكون طويلة وشاقة ومعقدة. وهناك حاجة إلى قدر كبير من الصبر”.

وأضاف: “من المهم أن يعلم أهالي المختطفين، أن العمل الشاق يجري على مدار الساعة، لكن الأمر سيستغرق وقتا وسيكون صعبا ومعقدا”.

من جانبها، قالت القناة (12) الاسرائيلية الخاصة، إن المفاوضات تجرى في مجمع خاص بأحد فنادق الدوحة.

وأضافت أنه “هناك ممر يفصل غرفة الممثلين الإسرائيليين عن غرفة ممثلي حماس، ومن غير المتوقع أن يجتمعوا، وسيتنقل الوسطاء القطريون والمصريون في المحادثات بين الغرفتين”.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، قوله إن المفاوضات يمكن أن تستغرق نحو أسبوعين.

وقال المسؤول الإسرائيلي: “ممثلو حماس في قطر لن يتخذوا القرارات، ومن سيتخذ القرار هو (رئيس حركة حماس بقطاع غزة يحيى) السنوار، وكل نقطة نريد المضي قدما فيها ستستغرق ما بين 24 و36 ساعة، حتى يأتي جوابه”.

وحسب القناة، هناك العديد من الفجوات التي يتعين سدها، بما في ذلك مطلب حماس بعودة جميع الفلسطينيين من سكان شمالي القطاع إلى منازلهم وهو ما ترفضه إسرائيل وتصر على عودة النساء والأطفال والرجال المسنين فقط.

كما تطلب حماس بوقف شامل للحرب خلال المرحلة الثانية من الصفقة، وهو ما ترفضه إسرائيل وتقول إنها مستعدة فقط لهدنة مؤقتة، وفق ذات المصدر.

وتطالب حماس أيضا بتحديد قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين ذوي المحكوميات العالية الذين أدانتهم إسرائيل بقتل إسرائيليين، ومن المقرر إطلاق سراحهم ضمن الصفقة، وهو ما لم يتضح الموقف الإسرائيلي بشأنه حتى الآن.

وفي وقت سابق الليلة، قالت القناة (13) الإسرائيلية الخاصة، إن وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش هددا بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية، حال تضمنت الصفقة المحتملة مع حماس إطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين الذين أدينوا بقتل إسرائيليين.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)