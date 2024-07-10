إعلام عبري: مقتل 28 إسرائيليا بنيران حزب الله منذ بداية الحرب

القدس: قتل 28 إسرائيليا شمال البلاد جراء هجمات نفذها “حزب الله” من جنوب لبنان منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء.

وقالت الإذاعة: “قتل 28 إسرائيليا بنيران حزب الله في الشمال منذ بداية الحرب، بينهم 11 مدنيا و17 جنديا”.

ومساء أمس الثلاثاء، قُتل إسرائيليان وسط الجولان السوري المحتل شمالا، جراء سقوط صاروخ من لبنان على سيارتهما، وفق مصادر عبرية.

غير أن الموقع الالكتروني لمعهد الأبحاث القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب (خاص)، أفاد في تحديثه اليومي بمقتل 32 إسرائيليا في الشمال منذ بداية الحرب.

وأشار إلى إطلاق أكثر من 5600 صاروخ من لبنان وسوريا على شمالي إسرائيل منذ بداية الحرب.

كما أفاد بأن 62 ألفا و570 إسرائيليا ما زالوا نازحين من منازلهم في البلدات الشمالية القريبة من الحدود اللبنانية.

(الأناضول)