إعلام عبري: نتنياهو أعطى موافقة إسرائيلية على اتفاق وقف النار في لبنان

إسطنبول: ادعت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الإثنين، أن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى، خلال مشاورات أمنية محدودة أجراها مساء الأحد، موافقة على الاتفاق المطروح لوقف إطلاق النار في لبنان”.

وقالت هيئة البث إن “إسرائيل أعطت للوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين الضوء الأخضر للمضي قدمًا نحو توقيع الاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان”.

وأضافت أنه “تم تأكيد الموافقة الإسرائيلية على الاتفاق المطروح خلال مشاورة أمنية محدودة أجراها مساء أمس الأحد رئيس الوزراء مع عدد من الوزراء في ديوانه”.

ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي قوله إنه “من المؤمل إعلان وقف إطلاق النار في غضون يومين”.

كما أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن “الاتفاق مع لبنان أبرم، والآن يدرس نتنياهو كيفية شرحه للجمهور”، حسب قناة “كان” التابعة لهيئة البث.

وذكرت الهيئة أن المحادثات تتمحور الآن حول مسألة حرية تحرّك الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود السورية اللبنانية.

ونقلت عن مصادر وصفتها بأنها “مطلعة على موقف الجانب الأمريكي”، أن “إسرائيل حصلت على ضمانات من واشنطن بحرية التحرك على الحدود في حال انتهاك الاتفاق”.

(الأناضول)