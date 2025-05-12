إعلام عبري: نتنياهو ينفي نية ترامب الاعتراف بالدولة الفلسطينية

تل أبيب: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن ما يُشاع عن تدهور في علاقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليس دقيقا، مدّعيا أن الأخير لن يعترف بالدولة الفلسطينية.

ونقل موقع “آي 24 نيوز” العبري عن نتنياهو قوله، خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست: “سمعت عبر وسائل الإعلام أنني وترامب لم نعد على وفاق، لكن السفير (مايك) هاكابي فنّد ذلك”.

وأردف: “نحن على تواصل منتظم، وترامب نفسه صرّح بأننا نرى الأمور من زاوية واحدة”.

وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت عن فتور العلاقة بين نتنياهو وترامب، وأن الأخير قطع تواصله مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب شكوكه بأنه يتلاعب به.

من جانب آخر، قلل نتنياهو من جدية التقارير التي تحدثت عن نية ترامب الاعتراف بالدولة الفلسطينية واعتبرها مجرّد لعبة سياسية.

وقال خلال الجلسة أمام لجنة الخارجية والأمن: “لا أظن أنكم ستسمعون حديثا جديا عن إقامة دولة فلسطينية، هذه مجرّد لعبة سياسية”.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، نقلا عن مصادر دبلوماسية خليجية، أن الرئيس ترامب يستعدّ للإعلان عن اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية، خلال جولته المرتقبة في الشرق الأوسط، ما بين الثلاثاء والجمعة المقبلين.

وبحسب التقارير، يُرجّح أن يتم الإعلان خلال قمة سعودية- أمريكية تُعقد في الرياض، حيث تشمل الجولة كذلك قطر والإمارات.

