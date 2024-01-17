إعلام عبري: نتنياهو يوجه بتفتيش شاحنات الأدوية المتجهة لغزة- (تدوينة) 

تل أبيب: كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجه الأربعاء، الجيش بتفتيش شاحنات الأدوية قبل دخولها إلى قطاع غزة، بحسب إعلام عبري.

وقالت الصحيفة: “نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي بتفتيش شاحنات الأدوية التي ستدخل قطاع غزة (تشمل أدوية للمحتجزين الإسرائيليين وللفلسطينيين).

وأوضحت الصحيفة أن “قرار نتنياهو جاء عقب تعرضه لانتقادات، إثر موافقته في وقت سابق الأربعاء، على إدخال الأدوية للقطاع دون تفتيشها من قبل إسرائيل”.

من جانبها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) عن منسق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، قوله إن “5 شاحنات محملة بالأدوية ستخضع للتفتيش الأمني عند معبر كرم أبو سالم”، قبل دخولها للقطاع.

واندلع جدل في إسرائيل، الأربعاء، عقب إعلان عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” موسى أبو مرزوق على منصة “إكس”، أن من بين شروط اتفاق توصيل الأدوية للمحتجزين الإسرائيليين، منع تفتيش شحنات الأدوية من قبل جيش العدو الإسرائيلي”.

وقال أبو مرزوق في تدوينته إن “الصليب الأحمر تقدم بطلب تقديم الدواء لأسرى الحرب عند حماس، شملت 140 صنفا”.

وأوضح أن حماس “وضعت عدة شروط لإتمام الاتفاق”، من ضمنها “إدخال مزيد من المساعدات والغذاء (للقطاع)، ومنع تفتيش شحنات الأدوية من قبل جيش العدو الاسرائيلي”.

وتابع أبو مرزوق: “طلبت فرنسا توفير الدواء، فرفضنا لعدم ثقتنا بالحكومة الفرنسية وموقفها الداعم للاحتلال الاسرائيلي، ونحن من طلب من الأشقاء في قطر توفير الدواء لثقتنا بهم، فوافقت (الدوحة) مشكورة”.

تقدّم الصليب الأحمر بطلب تقديم الدواء لأسرى الحرب عند حماس، وكانت 140 صنفًا، فوضعنا عدّة شروط:

– مقابل كل علبة دواء، ألف لأبناء شعبنا.

– توفير الدواء عبر دولة نثق فيها.

– يضع الصليب الأحمر الدواء في أربع مستشفيات تغطي جميع مناطق قطاع غزة، -بما فيها أدوية الأسرى-.

– إدخال مزيد من… — د. موسى أبو مرزوق (@drmousamarzouq) January 17, 2024

ولاحقا، طالب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، نتنياهو، بالتوقف عن محاولة تجنب تحمل المسؤولية.

والثلاثاء، أعلن متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان، نجاح وساطة بلاده بالتعاون مع فرنسا، في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون (الإسرائيليون) في القطاع”.

وتقول إسرائيل إن “حماس” تحتجز نحو 136 إسرائيليا في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما تطالب “حماس” بوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين لديها.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 24 ألفا و448 شهيدا و61 ألفا و504 مصابين، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

(الأناضول)