إعلام عبري: واشنطن أبلغت إسرائيل بدء انسحابها من سوريا خلال شهرين

القدس: أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بأنها تعتزم بدء سحب قواتها تدريجيا من سوريا خلال شهرين، وفق إعلام عبري مساء الثلاثاء.

ولسنوات، قالت الولايات المتحدة إنه يوجد نحو 900 عسكري أمريكي في سوريا، لكن وزارة الدفاع (البنتاغون) اعترفت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بأن العدد ارتفع إلى حوالي ألفي جندي يتركزون شرق سوريا.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصادر لم تسمها قولها: “أبلغ مسؤولون أمنيون أمريكيون المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من سوريا سيبدأ خلال شهرين”.

وأضافت: “حاولت إسرائيل منع الانسحاب الأمريكي من سوريا، لكنها أُبلغت الآن بأن جهودها باءت بالفشل”.

لكن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية “لا تزال تمارس الضغوط على واشنطن”، لإبقاء قواتها في سوريا، وفق الصحيفة.

واعتبرت الصحيفة أن سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سحب قوات بلاده من سوريا “لم يكن بالأمر المفاجئ”.

وقالت إن “ترامب أعلن منذ البداية رغبته في إخراج الجنود الأمريكيين من المنطقة، ضمن النهج الانعزالي الذي تتبناه إدارته، والذي يتأثر جزئيا بنائبه جيه دي فانس”.

ومنذ فترة طويلة تُعد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خططا لسحب قواتها من سوريا، لكنها تستعد حاليا للانتقال إلى مرحلة التنفيذ، مع إبقاء إسرائيل على إطلاع بالمستجدات، وفق الصحيفة.

وقالت “يديعوت أحرونوت” إنه “في المناقشات بين الطرفين (واشنطن وتل أبيب)، أعرب الممثلون الإسرائيليون عن قلقهم الشديد إزاء تداعيات هذه الخطوة”.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه إن “القوات الأمريكية تنتشر في مناطق استراتيجية عدة شرق وشمال سوريا، ما يشكل عامل استقرار”، وفق ادعائه.

وحتى الساعة 20:00 “ت.غ” لم يصدر أي تعقيب رسمي من الأطراف المعنية بشأن ما ذكرته الصحيفة.

وخلال فترة ولايته الأولى، حاول ترامب عام 2018 سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا، مما دفع وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس إلى الاستقالة.

ومنذ العام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، فاحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة بقيادة رئيس البلاد أحمد الشرع لم تهدد تل أبيب بأي شكل، تشن إسرائيل بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، قتلت مدنيين، ودمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد، منها 20 عاما حكم خلالها بشار الأسد (2000-2024).

(الأناضول)