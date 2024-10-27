إعلام عبري: واشنطن كانت متأهبة لإنقاذ الطيارين الإسرائيليين في حال فشل الهجوم على إيران

القدس: كشفت إذاعة عبرية، الأحد، أن أسطولا من المقاتلات الأمريكية كان متأهبا لإنقاذ الطيارين الإسرائيليين حال فشل الهجوم على إيران.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: “قامت إسرائيل والولايات المتحدة بتنسيق خطة لإنقاذ الطيارين في حالة فشل الهجوم”.
وأضافت: “لم يهاجم الأمريكيون إيران بأنفسهم، لكن أسطولا من طائرات القيادة المركزية الأمريكية (AFCENT) كان متأهبا لإنقاذ الطيارين الإسرائيليين”.
وتابعت: “إذا كانت هناك حاجة للإنقاذ، كان الأمريكيون سيقومون به نظراً لقدراتهم العالية في المنطقة”.
ومع ذلك، لفتت الإذاعة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي أعد “خطة مستقلة لإنقاذ الطيارين دون مساعدة أمريكية”.
(الأناضول)
ألم نقل لكم مرارا وتكرارا أن لا فرق بين عصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي يا دودي وعصابة تل أبيب يا حبيب ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀🐒🚀
هه نعم واشنطن كانت مشاركة بطائراتها العسكرية التي انطلقت من قواعدها العسكرية التي تجثم بها على أرض العراق يا رفاق ✌️🇮🇷☹️💪🔥🚀🐒🔥
بل امريكا او الطيارون الامريكان في المقدمة…
البيبي ستنج الامريكي للكيان المسخ لا حدود له حيث لا تستطيع امريكا ترك الكيان لوحده رمشة عين.
هذا هو ديدن بيت العنكبوت الذي روع وهزم جيوش العربان الذليلة في ستة ساعات.
لترفع امريكا يدها من الموضوع لنرى كم من الوقت سيصمد نتانياهو وجنوده في مواجهة القسام وحزب الله وقلب العروبة النابض طهران.