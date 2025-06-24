إعلام عبري: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران تحقق بوساطة قطرية

إسطنبول: أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي أعلنه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ليل الإثنين/ الثلاثاء، تم بوساطة قطرية.

وقال ترامب على منصته “تروث سوشيال”: “تم التوصل إلى اتفاق كامل بين إسرائيل وإيران على وقف تام وشامل لإطلاق النار (في غضون حوالي 6 ساعات من الآن، حين تكون إسرائيل وإيران قد أنهتا مهامهما الجارية والأخيرة!)، لمدة 12 ساعة، وعند تلك النقطة ستُعتبر الحرب منتهية!”.

وأضاف: “رسميًا، ستبدأ إيران وقف إطلاق النار، وعند الساعة الثانية عشرة، ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار، وعند الساعة الرابعة والعشرين، سيُحيي العالم رسميًا انتهاء حرب الاثني عشر يومًا”.

من جانبها، نقلت قناة i24 العبرية الخاصة عن مصدر إسرائيلي مطلع لم تسمّه إن “قطر توسطت للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران”.

وذكرت القناة نقلا عن مصدر إسرائيلي أن “ترامب تحدّث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الإثنين”.

وأردفت: “وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار شريطة ألا تستأنف إيران هجماتها. وقد أشارت إيران إلى أنها لا تنوي مواصلة الهجمات”.

ولم يصدر عن إسرائيل وإيران على الفور تعليق على تصريحات ترامب.

وقال موقع واللا الإخباري العبري، إنه وفقا لمصادر مطلعة، لم يسمّها “تم التوصل إلى وقف إطلاق النار بوساطة قطرية وأمريكية بين إسرائيل وإيران”.

ووفق المصدر: “بعد الهجوم على القاعدة الأمريكية (العديد)، بعثت إيران رسالة إلى البيت الأبيض عبر قطر تفيد بأنها لن تنفذ المزيد من الهجمات وأن ردّها قد انتهى”.

وأضاف: “ردّ البيت الأبيض على إيران برسالة مماثلة، مؤكدًا أنه لن يردّ عسكريًا على الهجوم الإيراني، وأن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي”.

وتابع: “بعد ذلك، تواصلت المحادثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وبين قطر وإيران، لوضع اللمسات الأخيرة على شروط وقف إطلاق النار وتوقيت بدء سريانه”.

بدورها، نقلت صحيفة “جروزاليم بوست” العبرية عن مصدر مطلع لم تسمّه، قوله: “تحدث الرئيس ترامب هذا المساء (الإثنين) مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ثم تحدث نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي فانس مع رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني”.

وأضافت: “تحدث ترامب مع رئيس الوزراء نتنياهو يوم الإثنين”.

وتابعت الصحيفة: “وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار شريطة ألا تستأنف إيران هجماتها. وقد أشارت إيران إلى أنها لا تنوي مواصلة الهجمات”.

كما قالت القناة 12 العبرية: “جرت بعد ظهر الإثنين محادثة بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، حيث قال الأمريكيون إن الأمر يجب أن ينتهي، وأكد ديرمر على أن إسرائيل تريد ذلك أيضًا”.

وزادت: “قبل ساعات قليلة، جرت مكالمة هاتفية بين نتنياهو وترامب، حيث تم الاتفاق على تفاصيل وقف إطلاق النار، وقدّمت إسرائيل موافقة رسمية”.

وأشارت القناة إلى أن ديرمر أبلغ روبيو بـ”موافقة إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار”.

من جانبها، قالت القناة “12” العبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه وزراءه بعدم التعليق حتى إشعار آخر على اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران.

ولم يتوفر على الفور تعليق من قطر على هذه التقارير العبرية.

وأعلن التلفزيون الحكومي الإيراني مساء الإثنين بدء عملية عسكرية تحت اسم “بشائر الفتح”، استهدفت قاعدة “العديد” الأمريكية في قطر.

وأدانت الدوحة الهجوم الإيراني واعتبرته “انتهاكًا صارخًا لسيادة البلاد”، مؤكدة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماجد الأنصاري، أن قطر تحتفظ بحقها في الردّ على هذا الاعتداء.

وفجر الأحد، لم تكتف الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان الإسرائيلي على إيران، وشنّت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.

ومنذ 13 يونيو/ حزيران الجاري تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي تردّ بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

(الأناضول)