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إعلام عبري يبث مشاهد من المعركة الأخيرة ليحيى السنوار يقول إنها من كاميرا على رأس جندي- (فيديو)

21 - أكتوبر - 2024

انفجار في مبنى، يقول الجيش الإسرائيلي إنه جراء قذيفة دبابة حيث كان يتواجد السنوار، في تل السلطان. من فيديو وزّع في 18 أكتوبر 2024 من الجيش عبر رويترز

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لندن- “القدس العربي”: بثت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأحد، مقطع فيديو من كاميرا قالت إنها لأحد الجنود الذين شاركوا في المعركة الأخيرة لرئيس حركة “حماس” يحيى السنوار.

وقدم الإعلام الإسرائيلي وصفاً يقول إنه “صباح يوم الأربعاء 16 أكتوبر، الساعة 10 صباحاً، يرصد جندي من الكتيبة 450 في الجيش الإسرائيلي ثلاثة أشخاص يتنقلون في حي تل السلطان المدمر في مدينة رفح، فنقل ذلك إلى قائده قائلاً: أعتقد أن هناك ثلاثة إرهابيين يتجولون هناك. قد يكونون في الداخل، داخل المنزل”.

بعدها، يتابع التقرير الإسرائيلي، تحركت قوات الكتيبة نحو المنزل، ليبدأ اشتباك مسلح مع الشخص المجهول الهوية حينها داخل المنزل. وقال جنود شاركوا في المعركة: “تعرّضنا لإطلاق النار من المنزل، وأُلقيت منه قنابل يدوية”.

ويتابع التقرير: “وصلت قوة من الكتيبة إلى النقطة، ونجحت في تحديد مكان الأشخاص”، ثم “لوحظ ثلاثة أفراد، اثنان يسيران في المقدمة ملفوفين بالبطانيات، وآخر يسير خلفهم، يرتدي سترة قتالية، ويحمل مسدساً ووجهه ملثم”.

الكاميرا المثبتة على أحد الجنود في الفرقة 450 سجلت حيثيات المعركة كاملة، واللحظات الأولى للمواجهة بين قوات الجيش ومجموعة السنوار. تشير القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الجنود “أطلقوا النار وأصابوا يد يحيى السنوار. وبعد ذلك، انقسمت مجموعته؛ دخل اثنان منهم إلى منزل مجاور، وتوجه الثالث – الذي تبين فيما بعد أنه السنوار – إلى منزل آخر”.

وقال أحد الجنود عبر اللاسلكي: “لقد شاهدته داخل هذا المنزل”، ليقوم رئيس حركة “حماس” بفتح النار على أفراد القوة الإسرائيلية، مصيباً أحد الجنود بجروح خطيرة، وبينما كان يهم برمي قنبلة يدوية تجاههم، تحركت الدبابات ووجهت مدافعها إلى المنزل.

ثم تعرض مشاهد السنوار مصاباً في يده، ويتمركز في الطابق الثاني من المنزل، ليأتي طلب قائد الكتيبة 450 بإطلاق طائرة مسيرة لمسح المبنى قبل اقتحامه. ولم يتخيل أحد من الحاضرين أن هذه الصورة التي التقطتها المسيرة ستكون آخر توثيق لرئيس حركة “حماس”. واستمرت المعركة، وبدأت القوات الإسرائيلية بالتقدم تحت غطاء ناري صوب مكان السنوار.

بعد ساعة طويلة من الاشتباك، أطلق طاقم الدبابة قذيفة على الطابق الثاني من المنزل، ومرت ساعات طويلة حتى تجرأ جنود الجيش الإسرائيلي على دخول المنزل والتعرف على جثة رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”.

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  1. يقول ابوعمر:
    أكتوبر 21, 2024 الساعة 7:35 ص

    الشهيد..يحي السنوار..بات واصبح ايقونة عندسائر الشعب العربي المسلم..وخاصة الشباب المتدين وغير المتدين …الشهيد ابوابراهيم تحول الى مايشبه صحابة رسول الله ..عليهم رضوان الله جميعا….الشهيد السوار قائد وشهيد اقرب الى البطل الخالد صلاح الدين الايوبي …

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  2. يقول UK:
    أكتوبر 21, 2024 الساعة 8:09 ص

    ومرت ساعات طويلة حتى تجرأ جنود الجيش الإسرائيلي على دخول المنزل. 👻🙉

    اقسم بالله العظيم انهم جبناء فاسدين ومفسدين.
    جبناء في كل شيء.

    اسأل الله العظيم لاخوتنا الابطال جنات الفردوس الأعلى مع الحبيب وآل الحبيب عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم .🕋
    اللهم أغفرلي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. 🕋

    💎صلوا على الحبيب وآل الحبيب عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم 💎

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  3. يقول محمد:
    أكتوبر 21, 2024 الساعة 9:32 ص

    الشئ الذي لن يتجراء هذا الجيش المهزوم الصهيوني قتلة الانبياء على نشره هي كلمات التي قالها الشهيد امام المسيرة. رحمك الله واسكنك فسيح جناته

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  4. يقول إبن آكسيل:
    أكتوبر 21, 2024 الساعة 9:48 ص

    هههها …..هههها …..ههها …..تحضرني فكرة أن في وقت السلم 80 % من الأخبار موجهة للتأثير على الرأي العام العالمي ….وقت الحرب كما اليوم 100 %….هههها …..

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