صحافة | عبرية

إعلام عبري يتحدث عن إطلاق صاروخين من اليمن نحو إسرائيل

منذ 49 دقيقة

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تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخين باليستيين من اليمن الليلة الماضية وصباح السبت، وقالت إنهما سقطا بعيدا عن الحدود.

وقالت: “تم إطلاق صاروخين باليستيين من اليمن، الليلة الماضية وصباح اليوم، يُعتقد أنهما كانا موجّهين نحو أراضي إسرائيل”، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أن الصاروخين “سقطا في الطريق، ولم يقتربا من حدود إسرائيل”.

ولفتت إلى أن “الصاروخ الأول أُطلق بعد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل (23:00 ت.غ)، أما الثاني فحوالي الساعة 10:30 صباحا (07:30 ت.غ)”.

ولم تذكر الإذاعة تفاصيل إضافية عن موقعي سقوط الصاروخين، وما إن كانا سقطا نتيجة لاعتراضهما من عدمه.

ومساء الجمعة، أعلنت جماعة “الحوثي” اليمنية مهاجمة “هدف عسكري” في تل أبيب وسط إسرائيل، باستخدام طائرة مسيرة.

وأفاد المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز، بتنفيذ “عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا”.

(الأناضول)

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