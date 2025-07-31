إعلام عبري يتحدث عن تقديم إسرائيل “وثيقة جديدة” للوسطاء بشأنّ الأسرى

القدس: قال مصدر سياسي إسرائيلي، الخميس، إنّ تل أبيب قدّمت “وثيقة جديدة للوسطاء في محاولة لتحريك مفاوضات صفقة الأسرى المحتملة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة”، الذي يشهد حرب إبادة مستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ونقلت قناة “كان” العبرية التابعة لهيئة البث الرسمية عن المصدر السياسي قوله، إن إسرائيل “قدّمت وثيقة جديدة للوسطاء في محاولة لتحريك مفاوضات صفقة الأسرى، رغم موقف حماس الرافض للعودة لطاولة التفاوض ما دام التجويع مستمرًا في غزة”.

وذكرت “كان” أن إسرائيل وجّهت تهديدًا لحماس عبر الوسطاء، مفاده أنه “في حال لم ترد على مقترح الصفقة الإسرائيلي الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، ستقوم إسرائيل بضمّ الحزام الأمني الذي أنشأه الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة”.

ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل بخصوص ما وصفته بـ”الوثيقة الجديدة”، كما لم تصدر أي إفادة فورية من الوسطاء حول تسلمهم وثائق جديدة من إسرائيل.

وقبل أيام انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس في قطر، جراء تصلب مواقف تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات.

ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرّب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.

وفي سياق متصل، ذكرت قناة “كان”، أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يعتزم زيارة قطاع غزة، الجمعة، “لتفقد الأوضاع الإنسانية ومراكز توزيع الغذاء، برفقة ضباط ومسؤولين إسرائيليين كبار”.

واعتبرت حركة حماس، الخميس، زيارة ويتكوف، المرتقبة لقطاع غزة “استعراضا دعائيا” بهدف احتواء الغضب المتصاعد إزاء الشراكة الأمريكية الإسرائيلية في تجويع فلسطينيي القطاع.

ووصل ويتكوف، الخميس، إلى إسرائيل في زيارة غير معلنة المدة، التقى خلالها رئيس الوزراء نتنياهو.

ويؤكد الفلسطينيون أن آلية توزيع مساعدات عبر “مؤسسة غزة الإنسانية”، المستمرة منذ 27 مايو/ أيار الماضي بدعم إسرائيلي، تهدف إلى تجميعهم وإجبارهم على التهجير من أراضيهم، تمهيدا لإعادة احتلال غزة.

ومنذ بدء هذه الآلية وصل المستشفيات ألف و330 شهيدا فلسطينيا وأكثر من 8 آلاف و818 جريحا، جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر النار على فلسطينيين ينتظرون الحصول على مساعدات، حسب وزارة الصحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد “سماحه” بإسقاط جوي لمساعدات إنسانية محدودة على غزة، وبدء ما سماه “تعليقا تكتيكيا لأنشطة عسكرية” في مناطق محددة من غزة للسماح بمرور مساعدات.

واعتبرت منظمات دولية أن خطوة إسرائيل “ترويج لوهم الإغاثة” و”خداع إعلامي”، إذ يواصل جيشها استخدام التجويع سلاحا ضد المدنيين الفلسطينيين عبر إغلاقه المعابر بوجه المساعدات منذ مارس/ آذار الماضي.

وبدعم أمريكي، تشنّ إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(الأناضول)