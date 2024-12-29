إعلام عبري يتحدث عن رفض إسرائيل تزويد السلطة الفلسطينية بالذخيرة لعملية جنين

القدس: تحدثت وسائل إعلام عبرية رسمية، الأحد، عن رفض إسرائيل تزويد السلطة الفلسطينية بالذخائر اللازمة لإكمال عمليتها الأمنية في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استجاب لتوصيات رئيس الأركان هرتسي هاليفي بعدم الموافقة على نقل الذخيرة إلى السلطة الفلسطينية.

وأوضحت الإذاعة: “في الأيام الأخيرة، مارست الولايات المتحدة ضغوطا شديدة على إسرائيل للموافقة على نقل الذخيرة إلى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح مواصلة عمليتها في جنين”.

وأضافت: “من بين أمور أخرى، يريد الأمريكيون نقل أسلحة كلاشينكوف وطلقات وعربات مدرعة”، إلى السلطة الفلسطينية.

وبحسب المصدر ذاته: “بعد مناقشات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، قرر رئيس الأركان هاليفي أن يوصي المستوى السياسي بعدم نقل الذخيرة”.

وجاءت هذه التوصية “على الرغم من أن موقف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هو أن نجاح عملية السلطة الفلسطينية في جنين هو مصلحة أمنية إسرائيلية، لكن لا ينبغي السماح للأجهزة الأمنية الفلسطينية بالحصول على أسلحة إضافية”، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ووفق الإذاعة، انضم وزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى توصية رئيس الأركان، ما دفع نتنياهو في نهاية الأمر للتأكيد أنه “رغم الضغوط الأمريكية لن تتم الموافقة على الطلب”.

وأكد مكتب نتنياهو هذه التفاصيل للقناة، فيما لم يعلق مكتب وزير الدفاع كاتس.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري ردا على ذلك: “الجيش الإسرائيلي لا يتطرق بالتفصيل إلى موقف رئيس الأركان المعروض على المستوى السياسي في قضايا من هذا النوع”.

ومنذ أكثر من أسبوعين، تواصل قوات الأمن الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين، بدعوى ملاحقة مَن أسمتهم “الخارجين عن القانون”.

في المقابل، اتهمت فصائل فلسطينية، بينها حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، أجهزة الأمن الفلسطينية بملاحقة عناصر المقاومة.

(الأناضول)