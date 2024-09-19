سياسة | دولي

إعلام عبري يتحدث عن  صفقة جديدة مقترحة لإطلاق سراح الأسرى مقابل تأمين ممر آمن للسنوار 

19 - سبتمبر - 2024

يحيى السنوار

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القدس: أفادت وسائل إعلام عبرية الخميس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقترحت صفقة جديدة تنص على إطلاق سراح الرهائن من غزة مقابل مرور آمن لرئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار ووقف القتال.

وذكرت هيئة الإذاعة الاسرائيلية العامة “كان” أن الاقتراح سيدعو أيضًا إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ونظام حكم جديد في غزة رغم عدم تقديم أي تفاصيل.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل “إن مسؤولا إسرائيليا أكد أن مبعوث الرهائن غال هيرش “قدم الخطة إلى الأمريكيين الذين كان من المتوقع أن ينقلوها إلى مسؤولين عرب غير محددين”.

 (وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 19, 2024 الساعة 5:03 م

    لن يغادر السنوار والثوار أرض فلسطين مهما كان الثمن يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

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  2. يقول ابن آكسيل:
    سبتمبر 19, 2024 الساعة 5:41 م

    كله كذب و تشويه المقاومة و تضليل الرأي العالم الإنساني اللذي انقلب على الصهاينة و من والاهم ……!

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