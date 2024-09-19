إعلام عبري يتحدث عن  صفقة جديدة مقترحة لإطلاق سراح الأسرى مقابل تأمين ممر آمن للسنوار 

القدس: أفادت وسائل إعلام عبرية الخميس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقترحت صفقة جديدة تنص على إطلاق سراح الرهائن من غزة مقابل مرور آمن لرئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار ووقف القتال.

وذكرت هيئة الإذاعة الاسرائيلية العامة “كان” أن الاقتراح سيدعو أيضًا إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ونظام حكم جديد في غزة رغم عدم تقديم أي تفاصيل.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل “إن مسؤولا إسرائيليا أكد أن مبعوث الرهائن غال هيرش “قدم الخطة إلى الأمريكيين الذين كان من المتوقع أن ينقلوها إلى مسؤولين عرب غير محددين”.

(وكالات)