إعلام عبري يدعي انتهاك مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل

تل أبيب: ادعى مسؤول أمني إسرائيلي، الاثنين، أن مصر “تنتهك” اتفاقية السلام مع إسرائيل وتعزز قدراتها العسكرية في شبه جزيرة سيناء.

جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، عن مسؤول أمني إسرائيلي (لم تسمه).

كما نقلت الصحيفة عن المسؤول مطالبة بلاده كلا من مصر والولايات المتحدة، بتفكيك البنية العسكرية المصرية في سيناء بدعوى أنها تشكل “انتهاكا واضحا لاتفاقية السلام مع تل أبيب”.

وفي 26 مارس/ آذار 1979، وقعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام بين البلدين، في أعقاب اتفاقية “كامب ديفيد” بين الجانبين عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.

وأوضح المسؤول أن “ملف تفكيك البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء يشكل أولوية قصوى لوزير الدفاع يسرائيل كاتس”.

وادعى أن “ما تقوم به مصر من تدشين بنية تحتية عسكرية في سيناء يشكل انتهاكا كبيرا للملحق الأمني بين البلدين (مصر وإسرائيل)”.

وأشار إلى أن “إسرائيل مهتمة بالحفاظ على اتفاقية السلام مع مصر، ولا تنوي تغيير انتشارها العسكري على طول الحدود مع مصر، لكن إسرائيل لن تقبل بهذا الوضع”، على حد قوله.

ولم يصدر تعقيب رسمي من إسرائيل أو مصر حول تلك المزاعم.

ولأكثر من مرة زعم إعلام إسرائيلي رصد خروقات مصرية لاتفاقية السلام، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في 3 مارس الماضي، إن تل أبيب لن تسمح لمصر بـ”انتهاك معاهدة السلام”، دون صدور رد مصري على ذلك.

(الأناضول)