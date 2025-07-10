إعلام عبري يدعي موافقة إسرائيل على بدء دول توجيه أموال لإعمار غزة 

القدس: ادعى إعلام عبري الخميس، أن إسرائيل وافقت “مبدئيا” على السماح لدول ببدء توجيه موارد لإعادة إعمار قطاع غزة، خلال “وقف محتمل لإطلاق النار”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن “إسرائيل وافقت مبدئيا على السماح لقطر ودول أخرى ببدء توجيه الموارد والأموال لإعادة إعمار غزة خلال وقف إطلاق نار محتمل”.

وأضافت: “تُصر حماس على هذا كضمانة لجدية نيتها (إسرائيل) في إنهاء الحرب”.

واستدركت: “مع ذلك، تُطالب إسرائيل قطر بألا تكون وحدها مصدر هذه الأموال، بل يشمل دولا أخرى أيضا”.

و”بالنسبة لحماس، يُمثل هذا إشارة حاسمة للفلسطينيين في غزة بأن الحرب على وشك الانتهاء”، حسب الصحيفة.

(الأناضول)