إعلام عبري يكشف تلفيق الجيش الإسرائيلي رواية وجود نفق بمحور فيلادلفيا

القدس: كشف تحقيق أجرته هيئة البث العبرية، تلفيق الجيش الإسرائيلي رواية العثور على نفق عميق في “محور فيلادلفيا” على الحدود بين قطاع غزة ومصر في أغسطس/ آب 2024.

وقالت الهيئة (رسمية) في تحقيق نشرته، الثلاثاء، إن الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي في أغسطس وادعى أنها لنفق في محور فيلادلفيا “غير صحيحة”، مؤكدة أنه “لم يكن نفقا وإنما قناة مغطاة بالتراب”.

وأضافت: “لم يكن هناك نفق أبدا، بل قناة مغطاة بالتراب”، مبينة أن الهدف من هذه الكذبة “المبالغة بأهمية محور فيلادلفيا وتأخير صفقة الرهائن”، على حد قولها.

ومطلع أغسطس 2024، نشر الجيش الإسرائيلي صورة لسيارة عسكرية تخرج من حفرة، ليعلن آنذاك “اكتشافه نفقا ضخما بارتفاع 3 أمتار، يمكن للسيارات أن تمر من خلاله”.

#متابعة | هيئة البث: – الصورة التي نشرها الجيش الإسرائيلي وقال إنها لعربة له بنفق بمحور فيلادلفيا لم تكن لنفق لكن لخندق. – هيئة البث الإسرائيلية عن غالانت: النفق لم يكن موجودا ولكن تم تسويقه بهذه الطريقة لمنع صفقة الرهائن. – هيئة البث عن غالانت: الخندق تم تسويقه بأنه نفق… pic.twitter.com/kdidlFjzUP — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 22, 2025

وفي السياق، نقلت هيئة البث عن وزير الدفاع المقال يوآف غالانت تأكيده كذب الجيش بهذه المسألة، قائلا: “لم يكن نفقا، وإنما محاولة لمنع اتفاق لوقف إطلاق النار”.

وأعلن غالانت في التحقيق أن ما عُثر عليه في محور فيلادلفيا آنذاك قناة بعمق متر واحد فقط، جرى تغطيتها بالتراب، وتسويقها للجمهور على أنها نفق أعمق من أجل منع التوصل لصفقة مع حركة “حماس”.

وانتشرت صورة النفق المزعوم في ذروة الجدل داخل إسرائيل حول أهمية الاستيلاء على محور فيلادلفيا وعدم التوصل لصفقة تعيد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة.

وتشترط “حماس” وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من كافة أنحاء قطاع غزة من أجل التوصل لأي اتفاق بشأن الأسرى الإسرائيليين.

بدورها، استغلت إسرائيل هذه الصورة للنفق الملفق للترويج لموقفها وتبرير عدم انسحابها من محور فيلادلفيا في إطار أي اتفاق، بحسب الهيئة العبرية.

وحتى الساعة 09:35 (ت.غ) من صباح الثلاثاء لم يعلق الجيش الإسرائيلي على تحقيق هيئة البث العبرية.

(الأناضول)