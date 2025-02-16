إعلام عبري ينتقد موسكو لشكرها حماس بعد الإفراج عن أسير روسي ووصفها السنوار بـ”زعيم”

خالد يوسف

قالت وسائل إعلام عبرية، الأحد، إن روسيا تجاهلت إطلاق سراح أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، واهتمت فقط بالإفراج عن مواطنها ألكسندر تروبانوف الذي أُفرج عن السبت في القطاع، منتقدة شكر موسكو لحركة “حماس” بعد الإفراج عنه.

وفيما ذكرت القناة 14 العبرية، أن روسيا تجاهلت إطلاق سراح إسرائيليين، واهتمت فقط بالإفراج عن مواطنها تروبانوف، أوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن وسائل الإعلام الروسية تجاهلت إيراد وصف “الإرهابين” في حديثها عن الفصائل الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة أن روسيا اهتمت بمواطنها تروبانوف دون ذكر أي تفاصيل عن الأسيرين الآخرين، وأحدهما يحمل الجنسية الأمريكية.

وأشارت إلى أن السفير الروسي لدى تل أبيب أناتولي فيكتوروف لم يذكر أيضا وصف “الإرهابيين” لحركتي حماس والجهاد.

وذكرت أنه اعتبر يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، بأنه “زعيم راحل” منتقدة عدم الإشارة إلى أنه بمثابة “زعيم إرهابي”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعربت عن شكر موسكو لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” بعد إطلاق سراح المواطن الإسرائيلي تروبانوف الذي يحمل الجنسية الروسية، وكان محتجزا في قطاع غزة.

ونشرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بيانا أعربت فيه عن امتنان موسكو للجانب الفلسطيني وكذلك للشركاء القطريين والمصريين على مساعدتهم في الوصول للنتيجة الإيجابية لصفقة تبادل الأسرى بين “حماس” وإسرائيل.

وبدورها نقلت القناة 12 العبرية، عن السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، سعادته بالإفراج عن ثلاثة إسرائيليين من بينهم تروبانوف.

وأفاد فيكتوروف بأن بلاده بذلت جهودا كبيرة لتأمين إطلاق سراح تروبانوف، وستعمل للمطالبة بالإفراج عن المواطن الروسي الآخر مكسيم خارقي المحتجز في قطاع غزة.

فيما أعادت صحيفة “معاريف” العبرية، نشر تصريح نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق لوسائل إعلام روسية، أن الحركة ستأخذ بعين الاعتبار الطلب الروسي بالإفراج عن خارقين في المرحلة المقبلة من صفقة تبادل الأسرى

وسلمت الفصائل الفلسطينية بغزة، السبت، 3 أسرى إسرائيليين، أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية والآخر الروسية، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي بدورها نقلتهم إلى الجيش الإسرائيلي ضمن الدفعة السادسة من الصفقة.

وحتى اليوم، أفرجت إسرائيل عن 1135 فلسطينيا، بينهم عشرات من أسرى المؤبدات، مقابل 19 من أسراها بقطاع غزة.

فيما تتحدث وسائل إعلام عبرية عن بقاء 73 أسيرا إسرائيليا بغزة حتى الآن، يُعتقد أن نصفهم فقط على قيد الحياة.

وبدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وهي مقسمة إلى ثلاث مراحل، كل منها تستمر 42 يوما، مع شرط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.

(الأناضول)