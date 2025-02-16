إعلام عبري ينتقد موسكو لشكرها حماس بعد الإفراج عن أسير روسي ووصفها السنوار بـ”زعيم”

خالد يوسف
قالت وسائل إعلام عبرية، الأحد، إن روسيا تجاهلت إطلاق سراح أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، واهتمت فقط بالإفراج عن مواطنها ألكسندر تروبانوف الذي أُفرج عن السبت في القطاع، منتقدة شكر موسكو لحركة “حماس” بعد الإفراج عنه.
وفيما ذكرت القناة 14 العبرية، أن روسيا تجاهلت إطلاق سراح إسرائيليين، واهتمت فقط بالإفراج عن مواطنها تروبانوف، أوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن وسائل الإعلام الروسية تجاهلت إيراد وصف “الإرهابين” في حديثها عن الفصائل الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة أن روسيا اهتمت بمواطنها تروبانوف دون ذكر أي تفاصيل عن الأسيرين الآخرين، وأحدهما يحمل الجنسية الأمريكية.
وأشارت إلى أن السفير الروسي لدى تل أبيب أناتولي فيكتوروف لم يذكر أيضا وصف “الإرهابيين” لحركتي حماس والجهاد.
وذكرت أنه اعتبر يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، بأنه “زعيم راحل” منتقدة عدم الإشارة إلى أنه بمثابة “زعيم إرهابي”.
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعربت عن شكر موسكو لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” بعد إطلاق سراح المواطن الإسرائيلي تروبانوف الذي يحمل الجنسية الروسية، وكان محتجزا في قطاع غزة.
ونشرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بيانا أعربت فيه عن امتنان موسكو للجانب الفلسطيني وكذلك للشركاء القطريين والمصريين على مساعدتهم في الوصول للنتيجة الإيجابية لصفقة تبادل الأسرى بين “حماس” وإسرائيل.
وبدورها نقلت القناة 12 العبرية، عن السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، سعادته بالإفراج عن ثلاثة إسرائيليين من بينهم تروبانوف.
وأفاد فيكتوروف بأن بلاده بذلت جهودا كبيرة لتأمين إطلاق سراح تروبانوف، وستعمل للمطالبة بالإفراج عن المواطن الروسي الآخر مكسيم خارقي المحتجز في قطاع غزة.
فيما أعادت صحيفة “معاريف” العبرية، نشر تصريح نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق لوسائل إعلام روسية، أن الحركة ستأخذ بعين الاعتبار الطلب الروسي بالإفراج عن خارقين في المرحلة المقبلة من صفقة تبادل الأسرى
وسلمت الفصائل الفلسطينية بغزة، السبت، 3 أسرى إسرائيليين، أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية والآخر الروسية، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي بدورها نقلتهم إلى الجيش الإسرائيلي ضمن الدفعة السادسة من الصفقة.
وحتى اليوم، أفرجت إسرائيل عن 1135 فلسطينيا، بينهم عشرات من أسرى المؤبدات، مقابل 19 من أسراها بقطاع غزة.
فيما تتحدث وسائل إعلام عبرية عن بقاء 73 أسيرا إسرائيليا بغزة حتى الآن، يُعتقد أن نصفهم فقط على قيد الحياة.
وبدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وهي مقسمة إلى ثلاث مراحل، كل منها تستمر 42 يوما، مع شرط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
(الأناضول)
رحم الله الشهيد يحيى السنوات وإخوانه ودمر الله الإرهابي النتن ياهو وإخوانه
روسيا كانت مع الحق وعلى طريق الصواب حين لم تنعت حركتي حماس والجهاد بالارهاب ووصفت الشهيد يحي السنوار بانه زعيم راحل استشهد دفاعا عن حقه وحق جميع الفلسطينيين في العودة الى وطنهم المحتل والمسلوب منهم ظلما وعدوانا وروسيا من دول العالم الني تعرف تمام المعرفة ان الشعب الفلسطيني قد تم استلاب وطنه منه بشكل اجرامي لا يوجد له مثيل في تاريخ الإنسانية على مدى جميع مراحله وان الذي اغتصب هذا الوطن هو الذي يتوجب نعته بالارهابي المجرم وهم الصهاينة ومن يدعمهم بالامس واليوم وفي المستقبل مثل بريطانيا صاحبة وعد بلفور وامريكا صاحبة القنابل التي تزن 900 رطل التي زودت بها اسرائيل لقتل الفلسطينيين الأبرياء وكل من اصطف الى جانبهم وساندهم وقاتل معهم عن بعد مثل اهل العراق واهل اليمن وعن قرب مثل جزب الله واهل لبنان
حكمة العرب تقول: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، ألا يدل هذا الكون على خالق جبار عظيم، أم لا؟!
ومن هنا إشكالية أي فِكر مُشكّك أو إلحادي أو مُتفلسِف بمعنى آخر،
تعليقاً على ترجمة عنوان (إعلام عبري ينتقد موسكو لشكرها حماس بعد الإفراج عن أسير روسي ووصفها السنوار بـ”زعيم”) https://www.alquds.co.uk/?p=3456188
لأن هناك فرق بين إيمان (لغة القرآن وإسلام الشهادتين) وبين إيمان (لغة التوراة) وبين إيمان (لغة الإنجيل)،
أي أن بداية المشكلة هو رفض قبول، عدم وجود لفظ (الله) في أي لغة غير (لغة القرآن وإسلام الشهادتين)، هذا أولاً،
ثانياً (موسى) قتل (إنسان) بسبب الشفاعة والمحسوبية أو الواسطة أي (رشوة) بلغة الجسد أو لغة المال،
بينما في (لغة القرآن وإسلام الشهادتين) لو فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعت يدها، أي إلغاء موضوع الشفاعة والمحسوبية أو الواسطة (الرشوة، بكل أنواعها).
الأولوية لمن، هل هي إلى (مرتك)، أم إلى (لغة القرآن وإسلام الشهادتين)؟!
لأن عندما تكون عبد إلى (مرتك)، لا يمكن أن تصل إلى أي علاقة شرعية/حلال،
ستكون كل علاقاتك بسبب (عبودية مرتك)، زواج متعة/مسيار/مؤقت، أي (بلا مسؤولية)، فيتم تمرير كل أنواع الغش/الفساد/الرشوة أو (الظلم) بمعنى آخر🤭🫣🤣
من وجهة نظري هناك فرق بين أسلوب (الضحك)، وبين أسلوب (المسؤولية)، كما هو حال من زاوية رؤية (الآلة) التي في يد الجميع، مثال عن معنى عنوان (الشاشة الدائمة أو الترفيه حتى الموت) https://www.alquds.co.uk/?p=3455562
أحسنت يا د رامي، أي يجب أن نتعلم من خبرة بلدية نابلس بعد 2005 كيف وصلت إلى الإكتفاء الذاتي، تماماً كما وصلت إليه غزة، في موضوع تهيئة تنفيذ مقاولة يوم 7/10/2023، بنجاح، على أرض الواقع،
لمن يريد المنافسة في أجواء (العولمة/الإنترنت/الشّابِكة) بواسطة مشروع صالح (التايواني) ما بعد بداية عام 2025.🤨😉
🤑🙉🙊🙈🪃📟🤖✒️🇺🇳📓
ومن زاوية أخرى هي مثال عن كيف تستخدم أدوات (التدوين) في عصر (ذكاء الآلة)، في تسويق (مُنتَج) تؤمن/وظيفتك أن تدافع عنه، كما في صورة ا. حاتم الطائي بجوار دونالد ترامب V2.0،
أي دعوة إلى مظاهرات في سلطنة عُمان، بسبب أن الرؤية (العُمانية) هي مدخل ووسيلة (الإيرادات)، أو خلاصة معنى (الإقتصاد/الإستثمار) في أي دولة، من دول مجلس التعاون، في أجواء مواطن سوق أسهم (العولمة/الإنترنت/الشّابِكة)، التي أساس مفهوم السلطة/الإدارة/الحوكمة هي (الإقتصاد) وليس (الأمن) مثل بقية كيانات سايكس وبيكو في نظام الأمم المتحدة، بعد عام 1945،
حيث قيمة السهم 1000$/€ في (الشركة القابضة) في أي دولة تقبل أو لها رغبة في إلغاء الغش/الفساد/رفع الظلم بمعنى آخر في النظام/الدولة،
أي يا (د فيصل القاسم)، أكبر مسؤول (سابق) في جامعة الدول العربية، (عمرو موسى)، كان رئيس لجنة من كتب أو صاغ لغة (القانون/الدستور) لنشر (الظلم) أو شرعنته في دولة (عبدالفتاح السيسي)، أليس كذلك، أم لا؟!
قارن موقفه مع موقف (د باسم يوسف) أو موقف (أحمد الشرع) تجاه (ظلم) الدولة/النظام في دولة (الكيان الصهيوني) أو دولة (سوريا)، بعد طوفان الأقصى يوم 7/10/2023؟!
تعليقاً على ما ورد تحت عنوان (دساتير أكلتها الحمير) https://www.alquds.co.uk/?p=3455560
يا أستاذ أستاذي (الحموي، د تَمَّام عَدِي) في مادة (ذكاء الآلة) في جامعة الملك عبدالعزيز (الحموي، د نزار القصّاب)، وزميلي في فريق شركة الصوّاف، التي عمل على جمع وتوليد اللغة آلياً من خلال أدوات (العولمة الإنترنت الشّابِكة) في عام 2000، في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ستة أشهر، أي قبل مُنتَج IBM Watson في عام 2014، وقبل مُنتَج OpenAI في (المعالجة اللّغويّة الإنسانيّة)، أي التحويل بدل أسلوب ثنائية فلسفة منطق لغة الآلة 0/1، إلى أسلوب لغة الإنسان، في الفهم، والترجمة أو التعبير، بواسطة نص أو صورة أو موسيقى/صوت، كما تفعل ذلك الآن كل نسخة من برامج/تطبيقات AI من أمريكا (الغرب) أو الصين (الشرق)،
هل يمكن أن يكون (الضِّحِك)، وظيفة/مهنة أو وسيلة تكوين (الدخل/الإيرادات) إلى الإنسان (ة) أو الأسرة أو الشركة، بمعنى آخر مُنتَج (إقتصاد سوق الدولة)، أم لا؟!
تعليقاً على مُنتَج كتاب تحت عنوان (المَضحكخانة… حياة المصريين الموازية) https://www.alquds.co.uk/?p=3455512
في موقع جريدة القدس العربي، البريطانية بالذات، كمثال عملي عن معنى ترجمة مفهوم (عولمة مهنة الإعلام) بشكل عملي، على أرض الواقع في عام 2025، أليس كذلك، أم لا؟!
وأضيف مثال عملي الطبيب/جرّاح القلب (د باسم يوسف)، قبل هجرته إلى أمريكا في عام 2010، وتحويل مهنته من خلال يوتيوب أولاً، ثم من خلال برنامج البرنامج ثانياً، وأخيراً هجرته إلى أمريكا في عام 2014، وتأثيره الكبير بعد طوفان الأقصى يوم 7/10/2023، من خلال (الضحك) في توضيح معنى (الظلم) أو (الغش) أو (الفساد) في نظام الأمم المتحدة لإدارة وحوكمة أي خدمة/وظيفة/مهنة/إعلام فيها، بشكل عملي،
والتي من وجهة نظري أحد فرق (دونالد ترامب V2.0) بقيادة (إيلون ماسك) قد تم تخصيصها إلى (الإصلاح)،
تماماً مثل مشروع صالح (التايواني)، كتكملة إلى مشروع شركة الصواف في مُنتَج (التعريب الآلي)، أو إضافة لغة القرآن وإسلام الشهادتين (أي العمل على تكبير سوق (الحلال))، في دولة ترغب في التعاون معنا، لخلق AI خاص بها،
عند تأسيس شركة دولة أعمال ومقاولات سوق صالح (الحلال) من أجل أن تكون (داينمو الإصلاح)، في طريقة فهم معنى الوظيفة/الخدمة/المهنة من خلال ذكاء الآلة (الأتمتة)، على أرض الواقع، فهل في ذلك (خطأ) أو شيء (مُضحِك)، للتعامل معه بغير جدية أو لا أبالي أو مسخرة أو تهريج أو منع للنشر،