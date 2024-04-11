إعلام عبري ينقل أرقاما أعلى من المعلنة لقتلى وجرحى الجيش بغزة

القدس المحتلة: قال موقع “واينت” الإخباري العبري، الخميس، إنه يتضح من معطيات الجيش الإسرائيلي أن الأطباء عالجوا 4200 جنديا ميدانيا، فيما نُفذت 3350 عملية إجلاء لجنود جرحى برا وجوا خلال الحرب على غزة.

ورغم أن الموقع قال إن معطياته نقلا عن الجيش، إلا أن الأرقام التي نشرها لا تتوافق مع المنشور على الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي.

وقال الموقع: “وفقا لأرقام الجيش الإسرائيلي، أُجري نحو 950 عملية إجلاء بواسطة المروحيات، وتم إجلاء 2400 عن طريق البر”.

وأضاف: “عالج الأطباء 4200 جندي جريح في الميدان، وتلقى 80 جنديا عمليات نقل بلازما منقذة للحياة، وتم علاج 550 بواسطة عاصبة شريانية لوقف خسارة الدم”.

وبحسب الموقع، “اعتبر ربع الإصابات خطيرة”.

وأشار “واينت” إلى أنه “في ذروة القتال، كان يتم إجلاء 60 جنديًا جريحًا يوميًا في المتوسط، ومنذ تراجع الهجوم، كان هناك ما معدله 20 جريحًا أسبوعيًا، وقد عاد الكثير منهم إلى وحداتهم”.

وتابع: “كانت معظم الإصابات في الأجزاء المكشوفة من الجسم، بما في ذلك الأطراف والأجزاء السفلية من الرأس والرقبة وعلى طول جانبي الجسم”.

وذكر الموقع أن “العديد من الوفيات كانت ناجمة عن إصابات بشظايا في الضلوع، وهي غير محمية بالسترات التي يستخدمها جيش الدفاع الإسرائيلي”.

كما قال إنه “قُتل حوالي 300 جندي منذ بدء الهجوم البري في غزة، أكثر من 40 منهم من المسعفين والأطباء الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم إنقاذ حياة الآخرين وسط القتال”.

وهذه الأرقام أعلى من تلك التي ينشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي على حسابه الرسمي والتي تشير إلى إصابة 3210 ضباط وجنود منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 1560 منذ بداية الحرب البرية في17 من الشهر ذاته.

ووفقا للمعطيات المنشورة على حساب الجيش الإسرائيلي، قُتل 604 ضباط وجنود منذ بداية الحرب، من بينهم 260 قتلوا بالمعارك البرية في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)