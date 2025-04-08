إعلام عبري: 1700 مليونير غادروا إسرائيل العام الماضي

القدس: أشارت معطيات حديثة نقلها إعلام عبري، الثلاثاء، إلى أن ما لا يقل عن 1700 مليونير غادروا إسرائيل العام الماضي.

نقلت ذلك صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن شركة “هينلي آند بارتنرز” الرائدة عالميا في مجال الهجرة، بالتعاون مع شركة استخبارات البيانات العالمية “نيو وورلد ويلث”.

وقالت “هينلي آند بارتنرز”: “عام 2024، كان هناك 22 ألفا و600 مليونير يعيشون في تل أبيب وهرتسليا، مقارنة بـ24 ألفا و300 في 2023”.

ولفتت الشركة إلى أن “هذا يعني أن ما لا يقل عن 1700 مليونير غادروا إسرائيل خلال العام الماضي”.

ولم تشر إلى أسباب مغادرة هؤلاء الأشخاص لإسرائيل، ولكن تقارير عبرية ذكرت في الأشهر الماضية، مغادرة عدد من الإسرائيليين إثر الحرب على غزة والأعباء الاقتصادية والأمنية الناتجة عنها.

(الأناضول)