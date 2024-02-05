سياسة | دولي

إعلام عبري: 540 جنديا أصيبوا بـ”نيران صديقة” منذ بدء معارك غزة 

منذ ساعتين

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القدس: قالت القناة “12” العبرية، الإثنين، إن 540 جنديا أصيبوا “عن طريق الخطأ” منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضافت القناة أن معلوماتها استندت على معطيات للجيش الإسرائيلي، دون مزيد من التفاصيل.
وكانت بيانات الجيش الإسرائيلي “أظهرت أنه منذ بداية الحرب أصيب 2820 جنديا، 1300 منهم منذ بداية المناورة البرية، و540 في حوادث عملياتية”، بحسب القناة العبرية.
وتابعت أنه “من بين مجمل المصابين، هناك 429 في حالة خطيرة، و731 في حالة متوسطة، و1660 في حالة خفيفة”.
وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قتل 562 جنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منهم 225 منذ بداية المعارك البرية في 27 أكتوبر.

(الأناضول)

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