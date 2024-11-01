إعلام عبري: 87 إسرائيليا قتلوا في أكتوبر المنصرم بغزة ولبنان 

القدس: أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بأن “87 إسرائيليا قتلوا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، منهم 64 جنديا وعنصرا أمنيا و23 مدنيا”.

وذكرت الإذاعة على موقعها أن “87 إسرائيليا قتلوا خلال أكتوبر المنصرم، منهم 64 جنديا وعنصرا أمنيا و23 مدنيا على مختلف الجبهات، ما بين قطاع غزة جنوبا ولبنان شمالا”.

وأشارت إلى أن “هذه الأرقام جاء ذكرها على هامش الاعتراف الإسرائيلي بمقتل 7 أشخاص، الخميس، في هجوم صاروخي من الأراضي اللبنانية على شمال إسرائيل”.

وتساءلت الإذاعة عن موعد انتهاء الحرب في قطاع غزة ولبنان، ودعت إلى ضرورة التوصل لاتفاق مع “حماس”، تعيد من خلاله إسرائيل الأسرى المحتجزين لدى الحركة بقطاع غزة، وضرورة التواصل مع عائلات الأسرى وذويهم للهدف نفسه.

وفي السياق نفسه، أعلن “حزب الله” أن أكثر من 95 قتيلاً و900 جريح من العسكريين الإسرائيليين سقطوا منذ بدء التوغل البري في لبنان، مشيراً في الوقت ذاته إلى تدمير مقاتليه 50 آلية عسكرية إسرائيلية غالبيتها من الدبابات.

جاء ذلك في بيان صادر عن غرفة عمليات حزب الله، مساء الخميس، رصدت فيه الحصيلة التراكمية لخسائر الجيش الإسرائيلي، حسب ما رصده مقاتلي الحزب، منذ إعلان إسرائيل عن بدء العملية العسكرية البرية جنوبي لبنان في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي.

(الأناضول)