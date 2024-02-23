إعلام مصري: بدء اجتماعات باريس لبحث التهدئة في غزة

أفاد إعلام مصري، الجمعة، ببدء اجتماعات باريس لبحث التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، بحضور وفدي حركة حماس وإسرائيل، ومشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة المقربة من السلطات المصرية.

وأشار المصدر ذاته إلى “بدء اجتماعات باريس بشأن التهدئة في قطاع غزة بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة”.

وأوضح أن “الاجتماعات تهدف للتوصل لتهدئة بغزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودعم الأوضاع الإنسانية بالقطاع”.

وسبق أن سادت هدنة بين حركة حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وأمس الخميس، وافق مجلس الحرب بالحكومة الإسرائيلية على إرسال وفد بلاده المفاوض إلى باريس، لإجراء محادثات تتعلق بإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، وفق هيئة البث العبرية (رسمية).

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

ولفتت الهيئة إلى أن الوفد سيكون برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنياع، فيما سيشارك في المحادثات أيضا، كل من مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

(الأناضول)