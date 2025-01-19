عبور شاحنات مساعدات لغزة عبر معبر رفح- (شاهد)

القاهرة: أفاد إعلام مصري، الأحد، بعبور مساعدات إغاثية معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، أنه “بدأ دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح”.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت القناة بـ”اصطفاف شاحنات المساعدات أمام ‎معبر رفح البري تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة”، دون تحديد عددها.

وتعطل دخول المساعدات الإغاثية من معبر رفح عقب احتلال إسرائيل في مايو/ أيار 2024 الجانب الفلسطيني منه، واتجهت المساعدات للعبور عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل.

شاحنات تمر من معبر رفع لإدخال المساعدات إلى قطاع #غزة بعد وقف إطلاق النار pic.twitter.com/xwEVRGI05N — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 19, 2025

في سياق متصل، وصلت عشرات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية الأحد، إلى معبر كرم أبو سالم قادمة من مصر تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مصدر فلسطيني مطلع، إن العشرات من شاحنات المساعدات وصلت من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم.

(الأناضول)