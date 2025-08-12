إعلام مصري: وفد من حماس يصل القاهرة ضمن جهود التوصل لهدنة في غزة

القاهرة: أفاد مصدر مصري، الثلاثاء، بأن وفدا من حركة “حماس” وصل مصر، ضمن جهود “مكثفة تبذلها القاهرة للتوصل لهدنة مؤقتة في قطاع غزة”.

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصادر مصرية لم تسمها أفادت بـ”وصول وفد من قيادات الحركة برئاسة خليل الحية إلى مصر للتشاور بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة”.

وأشارت إلى أن “زيارة وفد حركة حماس إلى مصر تأتي بعد فترة جمود شهدتها عملية التفاوض”.

وأكدت أن “هناك جهودا مصرية مكثفة واتصالات مع كافة الأطراف لتجاوز الخلافات من أجل التوصل لهدنة مؤقتة بقطاع غزة”.

(الأناضول)