إعلام: منح إسرائيل حق دخول برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية

القدس: قال مسؤولون أمريكيون، الأربعاء، إن إسرائيل حصلت على حق الدخول في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، وفق صحيفة عبرية.

وحتى الساعة 15:55 تغ، لم يصدر إعلان رسمي عن الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن هذه الخطوة التي انتظرتها الأخيرة طويلا.

ونقلت النسخة الإلكترونية لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين، لم تسمهم، قولهم إن “إسرائيل حصلت على حق الدخول في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار “يكلل جهودا استمرت عقودا بهدف السماح للإسرائيليين بالسفر إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما دون الاضطرار إلى إجراء عملية مكلفة وتستغرق وقتا طويلا للحصول على تأشيرة دخول”.

ونقلت عن المسؤولين الأمريكيين أنهم يتوقعون “أن يتمكن الإسرائيليون من السفر إلى الولايات المتحدة من دون تأشيرة بحلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل”.

وكانت تل أبيب شرعت في يوليو/تموز الماضي، بتقديم تسهيلات لمرور الأمريكيين من أصل فلسطيني عبر معابرها كشرط لانضمام إسرائيل إلى هذا البرنامج.

ومع ذلك، اشتكى أمريكيون من أصل فلسطيني بعض العراقيل الإسرائيلية على معابرها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي، لم تسمه، أن الخطوة “تفيد أيضًا المواطنين الأمريكيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

وقال: “يتمتع المزيد من الأمريكيين الآن بسهولة الوصول إلى إسرائيل بسبب التغيير الأخير في السياسات والممارسات الإسرائيلية طويلة الأمد التي منعت أو قيدت الوصول إلى بعض المواطنين الأمريكيين مزدوجي الجنسية، وكثيرًا ما عرّضت المواطنين الأمريكيين من أصل فلسطيني أو عربي أو مسلم لصعوبات كبيرة ومعاملة غير متكافئة”.

وكانت إسرائيل أقرت العديد من القوانين خلال السنوات الأخيرة لضمان انضمامها إلى البرنامج الأمريكي.

(الأناضول)