إعلانات إسرائيلية مدفوعة على يوتيوب تبرّر الإبادة

لندن ـ «القدس العربي»: بثّت قنوات “يوتيوب” في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك إعلانا إسرائيليا مدفوع الأجر بمناسبة 600 يوم على بدء حرب الإبادة على غزة.

وجاء في الإعلان الذي أعدّته وزارة الخارجية الإسرائيلية: “منذ أكثر من 600 يوم، شنّت “حماس” حربها، قاتلة ومغتصبة ومختطفة مئات الإسرائيليين الأبرياء. “حماس” تستمر في احتجاز 58 رهينة في أسر وحشي. ومنذها تستمر “حماس” في التسلح والتخطيط لمزيد من الهجمات. قادة “حماس” وعدوا بتكرار ذلك (مقتطف من مقابلة مع غازي حمد القيادي في “حماس” يقول فيها: سوف نعيد ذلك مرة ثانية وثالثة، ولن يكون طوفان الأقصى أول مرة، سيكون ثانيا وثالثا ورابعا..).. الحرب تنتهي عندما يعود الرهائن إلى منازلهم. وعندما تلقي سلاحها”.

والفيديو الأصلي كان بث على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية قبل 12 يوما، لكنه عاد على شكل إعلان مدفوع الأجر.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 شنت إسرائيل حربا استهدفت المدنيين الفلسطينيين بشكل خاص وقتلت أكثر من 54 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال والمسنين، ما دفع بدول إلى تقديم شكاوى أمام محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/ يناير 2024 قرارا بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل والمتعلقة بالالتزامات باتفاقية منع الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالسكان في غزة، بينما اتهمت منظمات حقوقية دولية مثل “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” فضلا عن حكومات ودول ومسؤولين أممين وشخصيات مرموقة إسرائيل بشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما اتهمت حركة “حماس” بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويحذر كل هؤلاء من تورط أطراف ثالثة في الحرب التي تخوضها إسرائيل سواء من خلال تقديم السلاح أو المال أو كل أنواع المساعدة، ما يجعل الإعلانات المضللة ومدفوعة الأجر التي تبثها حكومة إسرائيل في شبهة خانة دعم الإبادة.

وتعاقب القوانين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة المحتوى الهادف إلى التضليل وتضع ضوابط للإعلانات السياسية المدفوعة.

وسبق لإسرائيل العام الماضي أن اشترت إعلانات على موقع غوغل لتشويه سمعة وكالة الأمم المتحدة الرئيسية للمساعدات في غزة.

ووصفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” آنذاك استراتيجية إسرائيل بالترويج لمعلومات مضللة مزعومة أنها “هدامة”.

وتعود ملكية شركة يوتويب إلى شركة غوغل.